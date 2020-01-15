ترودو: لولا التصعيد في المنطقة لكان ضحايا الطائرة الأوكرانية أحياء

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه "لو لم يكن هناك توتر ولم يكن هناك تصعيد في الآونة الأخيرة في المنطقة لكان هؤلاء الكنديون في بيوتهم مع أسرهم الآن".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي في مقابلة مع شبكة "غلوبال" أنه "مثل هذا الأمر يحدث في ظروف الصراعات والحروب، ودائما ما يدفع الأبرياء النصيب الأكبر من الثمن".

وقال ترودو إن الحادث "يذكرنا جميعا بضرورة العمل بجد من أجل منع التصعيد وتخفيف حدة التوتر ومحاولة العثور على طريق لا يتضمن مزيدا من الصراع والقتل".

وذكر ترودو أنه كان يود "بالطبع" أن يتلقى تحذيرا مسبقا من واشنطن بِشأن الضربة التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأقرت إيران بأنها أسقطت "عن طريق الخطأ" الطائرة الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران، وقال قائد بالحرس الثوري الإيراني إن إسقاط الطائرة جاء بعد الاعتقاد بأنها طائرة معادية.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص. ومن بين الضحايا 57 كنديا.