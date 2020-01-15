الحكومة الروسية تتقدم باستقالتها

قدم رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، استقالة حكومته إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس"عن ميدفيديف قوله إنه يعتقد أنه من الصواب أن تتنحى الحكومة بالكامل بعد المقترحات الرئاسية لتعديل الدستور.

جاء ذلك عقب قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطاب الأمة السنوي، بتقديم مقترحات تتضمن إجراء تصويت على مجموعة من التعديلات الدستورية من شأنها نقل السلطة من الرئاسة إلى البرلمان ورئيس الوزراء.

وخلال لقاء جمعه مع بوتين مؤخرا، أوضح مدفيديف أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها الرئيس في رسالته السنوية إلى البرلمان، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم.

كما أشار إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات هامة في التوازن بين فروع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وفي السياق ذاته، أشارت وكالة أسوشييتيد برس الأمريكية أن بوتين وافق على استقالة مدفيديف، إلا أنه طلب من حكومته الاستمرار في عملها لحين تشكيل أخرى جديدة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين عرض على ميدفيديف منصب نائب سكرتير مجلس الأمن التابع للرئاسة.

وتولى ميدفيديف رئاسة الحكومة الروسية منذ العام 2012، وهو الذي تولى رئاسة البلاد خلال الفترة بين 2008 و2012.