استقالة مدير المخابرات السودانية بعد إنهاء "تمرد" في الخرطوم

أعلن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن أبوبكر مصطفى مدير المخابرات العامة تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لـ"تمرد" قامت به عناصر في الجهاز رفضا لخطة إعادة هيكلته.

وقال البرهان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، "لقد اتصل (مصطفى) تلفونيا للإبلاغ باستقالته وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة وهي الآن قيد النظر".

وقتل خمسة أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة "تمرد" نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز، وفق ما أعلن مسؤولون ومصادر طبية الأربعاء.

وأمس الثلاثاء وقع إطلاق نار كثيف في قاعدتين في الخرطوم تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة.

ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دوراً أساسياً في قمع التظاهرات التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2018 وأدت إلى إطاحة الجيش بعمر البشير تحت ضغط الشارع في أبريل/نيسان بعد 30 عاماً من الحكم.

"لن نسمح بانقلاب"

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان للصحفيين فجر الأربعاء "قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد … الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة … احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان".

وذكر أطباء قريبون من الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير إن ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة قتلوا بالرصاص قرب قاعدة لجهاز المخابرات في جنوب الخرطوم. كما أصيب شاب بجروح.

وأعيد فتح مطار الخرطوم الأربعاء بعد أن أغلقته السلطات عند اندلاع إطلاق النار. وتقع إحدى القاعدتين على مقربة من المطار.

وقال البرهان "لن نسمح بأن يحدث انقلاب على ثورة الشعب السوداني".

وأضاف "وعدنا بأن نحمي هذه الفترة الانتقالية ونردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المواطنين".

واتهم الفريق أول محمد حمدان دقلو ولقبه "حميدتي" ويرأس قوات الدعم السريع، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة صلاح قوش بالوقوف وراء "التمرد".

وتنحى قوش، الشخصية البارزة في النظام السابق، من منصبه بعد أيام من الإطاحة بالبشير.

وأشار البرهان إلى أن التمرد قام به أفراد من هيئة العمليات "الجناح العسكري للمخابرات" وهي الجسم الذي أسسه مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش.