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سياسة

أول رد فعل رسمي تركي بعد اقتحام السلطات المصرية مكتب الأناضول

15/1/2020

قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن الشرطة المصرية داهمت مكتبها في القاهرة واعتقلت عددا من العاملين فيه.

وقالت الوكالة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر إن "الشرطة المصرية داهمت مكتب وكالة الأناضول واحتجزت 4 أشخاص بينهم مواطن تركي، وتم اقتياد المحتجزين إلى مكان مجهول".

و دانت وزارة الخارجية التركية مداهمة مكتب الوكالة، وقالت في بيان: "ننتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة (بينهم مواطن تركي) على الفور".

و دانت الرئاسة التركية اقتحام المكتب بالقول: "ندين الممارسات العدائية للسطات المصرية ضد الإعلام التركي".

واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة إثر توقيف موظفي الوكالة في القاهرة.

"لجان إلكترونية تركية"     

من جهتها قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن قطاع الأمن الوطني "رصد إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق (وسط القاهرة) كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة سيتا للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان (المسلمين) الإرهابية بدعم من دولة تركيا".

وذكر البيان أسماء الموقوفين وهم "التركى حلمي مؤمن مصطفى بلجي (المدير المالي)، حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإداري)، والإخواني حسين محمود رجب القبانى (مسؤول الديسك) والإخواني عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي)".

وأضاف أن المكتب يقوم بـ"إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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