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سياسة|مصر

أبو هشيمة يتصدر تويتر في مصر بعد تسريب "مكالمة"

رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة
رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة
15/1/2020

تصدر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة التغريدات في مصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد أنباء عن تسريب مكالمة يتحدث فيها بشكل غير لائق عن فنانات مصريات.

وكتب مغردون أن تسريب فيديو المكالمة الهاتفية لأحد أبرز رجال الأعمال المصريين الموالين للنظام في مصر، ربما يشي " بخلاف بينه وبين النظام".

وذكر تقرير إخباري على موقع "اليوم السابع" الذي كان يملكه أبو هشيمة أن "الأمن تمكن من القبض على تشكيل عصابي سعى لابتزاز رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة".

وأضاف التقرير أن "التشكيل سعى لابتزاز أبو هشيمة منذ عام 2014".

وبرز أبوهشيمة كأحد أشهر رجال الأعمال في مصر ومصنع كبير للحديد، وسط تقارير عن صلته الوثيقة بجهاز المخابرات.

ولفت أبو هشيمة الأنظار إليه على الساحة الفنية بعد زواجه من المغنية والممثلة اللبنانية هيفاء وهبي.

كما كان لـ"أبوهشية" ظهور بارز في السوق الإعلامية في مصر عندما سيطر على جزء كبير من الإعلام المصري من خلال مجموعته الضخمة "إعلام المصريين" والتي باعها في صفقة مفاجئة لشركة "إيجل كابيتال"، التابعة للمخابرات العامة المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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