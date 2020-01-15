أبو هشيمة يتصدر تويتر في مصر بعد تسريب "مكالمة"

تصدر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة التغريدات في مصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد أنباء عن تسريب مكالمة يتحدث فيها بشكل غير لائق عن فنانات مصريات.

وكتب مغردون أن تسريب فيديو المكالمة الهاتفية لأحد أبرز رجال الأعمال المصريين الموالين للنظام في مصر، ربما يشي " بخلاف بينه وبين النظام".

وذكر تقرير إخباري على موقع "اليوم السابع" الذي كان يملكه أبو هشيمة أن "الأمن تمكن من القبض على تشكيل عصابي سعى لابتزاز رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة".

وأضاف التقرير أن "التشكيل سعى لابتزاز أبو هشيمة منذ عام 2014".

وبرز أبوهشيمة كأحد أشهر رجال الأعمال في مصر ومصنع كبير للحديد، وسط تقارير عن صلته الوثيقة بجهاز المخابرات.

ولفت أبو هشيمة الأنظار إليه على الساحة الفنية بعد زواجه من المغنية والممثلة اللبنانية هيفاء وهبي.

كما كان لـ"أبوهشية" ظهور بارز في السوق الإعلامية في مصر عندما سيطر على جزء كبير من الإعلام المصري من خلال مجموعته الضخمة "إعلام المصريين" والتي باعها في صفقة مفاجئة لشركة "إيجل كابيتال"، التابعة للمخابرات العامة المصرية.

الحقيقة الوحيدة في الموضوع ده ان كل رجال الأعمال و الفنانين(خاصة المطبلاتيه منهم) ممسوك عليهم حاجات من النظام بتطلع وقت ما بيحبوا لأسباب لا يعلمها غيرهم ، منهم بيتغدر بيه و يتفضح بدون ترتيب مسبق ومنهم برضاه بحجة انه بيقف جنب مصر ضد الخونة#أبو_هشيمة — Mariam Galal (@translmariam) January 15, 2020

زعلت مين يابو هشيمه علشان فضايحك تطلع بالشكل دا .. وبعدين هو مفيش حد ف البلد دي نضيف؟ ناقصك ايه عشان تعمل كدا!! #ابو_هشيمه — Mohamed Salah (@CaffeineEG) January 15, 2020