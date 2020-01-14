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سياسة|مصر

سقوط طائرة إف-16 مصرية ومقتل قائدها

طائرة إف-16
طائرة إف-16
14/1/2020

أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري، اليوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب، ما أسفر عن مقتل قائدها.

ولم يحدد المتحدث العسكري موقع سقوط الطائرة أو الأسباب، إلا أنه ذكر في بيانه أن الطائرة كانت تنفذ نشاطا تدريبيا ويجرى الآن تحديد سبب سقوطها.
وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن الطائرة من نوع إف-16 وسقطت جنوب مدينة رفح بشمال سيناء دون أن تتضح أسباب سقوطها.

وأضافت المصادر بوصول تعزيزات كبيرة من قوات الجيش من معسكر الساحة برفح ومعسكر الزهور بالشيخ زويد في محاولة لانتشال جثة الطيار.
وبحسب المصادر فإن اشتباكات وقعت بين مسلحين تابعين لتنظيم الدولة وقوات الجيش في جنوب مدينة رفح، حيث سقطت الطائرة.

وأطلقت مصر العملية الشاملة "سيناء 2018" في فبراير/شباط 2018 للقضاء على من تصفهم "بالمتشددين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية" الذين تتهمهم بشن هجمات خلال السنوات القليلة الماضية أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.

وأدت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل المئات من "التكفيريين" كما يسميهم الجيش المصري.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شمال سيناء جراء العملية الشاملة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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