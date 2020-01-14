حملة تطالب السعودية بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين وأردنيين

دشّن حساب (معتقلي الرأي) الحقوقي في السعودية، حملة للمطالبة بالضغط على السلطات بالمملكة للإفراج عن المعتقلين من المقيمين الفلسطينيين والأردنيين.

وأوضح الحساب الحقوقي في تغريدات عبر تويتر، أن الحملة تهدف للمطالبة بالإفراج عن نحو 60 معتقلا فلسطينيا وأردنيًا لا يزالون رهن الاعتقال منذ أبريل/ نيسان 2019 بلا أي سبب.

وطالب بالإفراج عن المعتقلين من بينهم مسؤول العلاقات بين حركة حماس والمملكة الدكتور محمد خضري ونجله هاني، حيث يُعاني والده (80 عاما) من تدهور في صحته.

وأكد المغردون عبر وسم "#فلسطينيون_وأردنيون_بسجون_السعودية" أن جميع المعتقلين اعتقلوا بلا أي تهم أو أسباب قانونية.

وشارك في الحملة أبناء معتقلين داخل سجون السعودية، تحدثوا في تغريداتهم عن معاناتهم ومعاناة آبائهم داخل السجون خاصة الذين يعانون من أوضاع صحية متأزمة.

نطالب السلطات بالإفراج الفوري عن مسؤول العلاقات بين حماس والمملكة د. #محمد_الخضري، ونجله الدكتور #هاني_الخضري.

الخضري تجاوز عمره الـ 80 سنة، وتم نقله قبل فترة إلى المستشفى نتيجة تدهور صحته في السجن، ثم تم إخراجه مجدداً للزنازين.#فلسطينيون_وأردنيون_بسجون_السعودية pic.twitter.com/AuTcGq6jRG — معتقلي الرأي (@m3takl) January 13, 2020

#فلسطينيون_وأردنيون_بسجون_السعودية

لا نقبل أن يكونوا مجرد أرقام ..

لا نقبل بقاءهم في ظلمة السجون وبرد الزنازين ..

منهم أساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهندسون والمدربون والأطباء.

الحرية لهم جميعاً. pic.twitter.com/8xBlf9xLT6 — SaraH SweiLeM (@sarahsweilem) January 13, 2020

https://twitter.com/MarwaRub/status/1216789733046718465?ref_src=twsrc%5Etfw

نطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي والافراج عنهم. الإعتقال التعسفي من غير تهم جريمة بحق الانسانيه والله غالب على امره. #الحريه_للخضري #فلسطينيون_وأردنيون_بسجون_السعودية pic.twitter.com/qpPlwQw4cu — Gasan Elkhodari (@GElkhodari) January 13, 2020

يعاني والدي الحبيب #ابراهيم_باجس من الاعتقال التعسفي منذ ما يزيد عن 190 يوماً دون توجيه أي تهمة#فلسطينيون_وأردنيون_بسجون_السعودية pic.twitter.com/796C0arNgq — mohammed bajis (@m7mad006) January 13, 2020