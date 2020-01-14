البث الحي
سياسة|أمريكا

ترمب ينشر صورة لبيلوسي بالحجاب ويتهمها بالتحالف مع إيران

الصورة المركبة التي أعاد ترمب نشرها على حسابه على تويتر
الصورة المركبة التي أعاد ترمب نشرها على حسابه على تويتر
13/1/2020

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب معارضيه الديموقراطيين بأنهم حلفاء لإيران وأعاد نشر تغريدة لصورة مركبة تظهر رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي ترتدي الحجاب.

كما أظهرت الصورة زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وهو يرتدي عمامة.

ونشرت الصورة أصلا على حساب المغرد "داون أندر"، الذي ينشر بالفارسية بشكل أساسي على حسابه على توتير، مع تعليق يقول: "الديمقراطيون الفاسدون يحاولون إنقاذ (نظام) آيات الله بأقصى ما يمكنهم".

وقال ترمب على تويتر "أي أمر أقوم به سواء كان اقتصاديا أو عسكريا أو غيره سيقابل بازدراء من اليسار الراديكالي والديموقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".

ويأتي هجوم ترمب عقب الانتقادات التي تعرض لها من قبل بيلوسي وشومر بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية في بغداد بداية العام.

واتهم ترمب الديموقراطيين ووسائل الإعلام "الكاذبة" بمحاولة "إظهار سليماني على أنه شخص رائع، فقط لأنني قمت بما كان ينبغي القيام به منذ 20 عاما".

وأصر ترمب مرة أخرى على أن سليماني كان يشكل تهديداً وشيكًا، وذلك ردا على الانتقادات التي اتهمته بالتهور بقتل سليماني، الذي كان يعد ثاني أهم شخصية في النظام الإيراني.

وأكّد ترمب أنه حتى وإن لم يكن التهديد الوشيك الذي يشكله يستدعي قتله، فإن تاريخ سليماني يبرر الخطوة، قائلا: "تسعى وسائل الإعلام الكاذبة وشركاؤها الديموقراطيون جاهدين لتحديد إن كان الهجوم الإرهابي المقبل الذي يعدّه سليماني وشيكًا أم لا وإن كان فريقي متفقا" على الأمر. "الرد على المسألتين هو +نعم+ بقوة، لكن ذلك غير مهم بسبب تاريخه المروع".

وأثارت عملية قتل سليماني قرب مطار بغداد  مخاوف من احتمال اندلاع حرب في المنطقة.

ويصر ترمب على أنه كان من الضروري قتل سليماني لمنع هجمات وشيكة على أربع سفارات.

لكن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية قدموا روايات متباينة، ما دفع الديموقراطيين للتشكيك في العملية برمتها، التي تسبق محاكمة ترمب أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

وقال ترمب في تجمع انتخابي الأسبوع الماضي إنه لا يمكن الوثوق ببيلوسي وغيرها من الديموقراطيين في القضايا المرتبطة بمعلومات سرية مثل قتل سليماني.

المصدر : الفرنسية
المزيد من سياسة

خوفا من الدور التركي.. ماكرون يطالب بإشراف دولي في كاراباخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)