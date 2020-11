ترمب ينشر صورة لبيلوسي بالحجاب ويتهمها بالتحالف مع إيران

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب معارضيه الديموقراطيين بأنهم حلفاء لإيران وأعاد نشر تغريدة لصورة مركبة تظهر رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي ترتدي الحجاب.

كما أظهرت الصورة زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وهو يرتدي عمامة.

ونشرت الصورة أصلا على حساب المغرد "داون أندر"، الذي ينشر بالفارسية بشكل أساسي على حسابه على توتير، مع تعليق يقول: "الديمقراطيون الفاسدون يحاولون إنقاذ (نظام) آيات الله بأقصى ما يمكنهم".

وقال ترمب على تويتر "أي أمر أقوم به سواء كان اقتصاديا أو عسكريا أو غيره سيقابل بازدراء من اليسار الراديكالي والديموقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".

ويأتي هجوم ترمب عقب الانتقادات التي تعرض لها من قبل بيلوسي وشومر بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية في بغداد بداية العام.

واتهم ترمب الديموقراطيين ووسائل الإعلام "الكاذبة" بمحاولة "إظهار سليماني على أنه شخص رائع، فقط لأنني قمت بما كان ينبغي القيام به منذ 20 عاما".

وأصر ترمب مرة أخرى على أن سليماني كان يشكل تهديداً وشيكًا، وذلك ردا على الانتقادات التي اتهمته بالتهور بقتل سليماني، الذي كان يعد ثاني أهم شخصية في النظام الإيراني.

وأكّد ترمب أنه حتى وإن لم يكن التهديد الوشيك الذي يشكله يستدعي قتله، فإن تاريخ سليماني يبرر الخطوة، قائلا: "تسعى وسائل الإعلام الكاذبة وشركاؤها الديموقراطيون جاهدين لتحديد إن كان الهجوم الإرهابي المقبل الذي يعدّه سليماني وشيكًا أم لا وإن كان فريقي متفقا" على الأمر. "الرد على المسألتين هو +نعم+ بقوة، لكن ذلك غير مهم بسبب تاريخه المروع".

The Democrats and the Fake News are trying to make terrorist Soleimani into a wonderful guy, only because I did what should have been done for 20 years. Anything I do, whether it’s the economy, military, or anything else, will be scorned by the Rafical Left, Do Nothing Democrats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020