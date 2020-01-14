ترمب ينشر صورة لبيلوسي بالحجاب ويتهمها بالتحالف مع إيران

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب معارضيه الديموقراطيين بأنهم حلفاء لإيران وأعاد نشر تغريدة لصورة مركبة تظهر رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي ترتدي الحجاب.

كما أظهرت الصورة زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وهو يرتدي عمامة.

ونشرت الصورة أصلا على حساب المغرد "داون أندر"، الذي ينشر بالفارسية بشكل أساسي على حسابه على توتير، مع تعليق يقول: "الديمقراطيون الفاسدون يحاولون إنقاذ (نظام) آيات الله بأقصى ما يمكنهم".

The corrupted Dems trying their best to come to the Ayatollah's rescue.#NancyPelosiFakeNews pic.twitter.com/a0ksPHeXCy — داون آندر (@D0wn_Under) January 13, 2020

وقال ترمب على تويتر "أي أمر أقوم به سواء كان اقتصاديا أو عسكريا أو غيره سيقابل بازدراء من اليسار الراديكالي والديموقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".

ويأتي هجوم ترمب عقب الانتقادات التي تعرض لها من قبل بيلوسي وشومر بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية في بغداد بداية العام.

واتهم ترمب الديموقراطيين ووسائل الإعلام "الكاذبة" بمحاولة "إظهار سليماني على أنه شخص رائع، فقط لأنني قمت بما كان ينبغي القيام به منذ 20 عاما".

وأصر ترمب مرة أخرى على أن سليماني كان يشكل تهديداً وشيكًا، وذلك ردا على الانتقادات التي اتهمته بالتهور بقتل سليماني، الذي كان يعد ثاني أهم شخصية في النظام الإيراني.

وأكّد ترمب أنه حتى وإن لم يكن التهديد الوشيك الذي يشكله يستدعي قتله، فإن تاريخ سليماني يبرر الخطوة، قائلا: "تسعى وسائل الإعلام الكاذبة وشركاؤها الديموقراطيون جاهدين لتحديد إن كان الهجوم الإرهابي المقبل الذي يعدّه سليماني وشيكًا أم لا وإن كان فريقي متفقا" على الأمر. "الرد على المسألتين هو +نعم+ بقوة، لكن ذلك غير مهم بسبب تاريخه المروع".

The Democrats and the Fake News are trying to make terrorist Soleimani into a wonderful guy, only because I did what should have been done for 20 years. Anything I do, whether it’s the economy, military, or anything else, will be scorned by the Rafical Left, Do Nothing Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020

وأثارت عملية قتل سليماني قرب مطار بغداد مخاوف من احتمال اندلاع حرب في المنطقة.

ويصر ترمب على أنه كان من الضروري قتل سليماني لمنع هجمات وشيكة على أربع سفارات.

لكن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية قدموا روايات متباينة، ما دفع الديموقراطيين للتشكيك في العملية برمتها، التي تسبق محاكمة ترمب أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

وقال ترمب في تجمع انتخابي الأسبوع الماضي إنه لا يمكن الوثوق ببيلوسي وغيرها من الديموقراطيين في القضايا المرتبطة بمعلومات سرية مثل قتل سليماني.