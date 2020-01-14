"إقليم الأنبار".. هل تحاول الإمارات تقسيم العراق عبر إنشاء منطقة سنية؟

أثار اجتماع قيادات سياسية سنية في الإمارات يومي الخميس والجمعة الماضيين ردود فعل عراقية غاضبة لاسيما وأن المجتمعين ناقشوا خطوات تشكيل إقليم سني، بحسب ما ذكرته نخب عراقية.

وقالت النخب العراقية إن الاجتماع عقد في إمارة دبي وحضره رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس كتلة المحور الوطني المطلوب على لائحة وزارة الخزانة الأمريكية أحمد الجبوري، إضافة إلى رئيس (حزب الحل) جمال الكربولي ورئيس شبكة قنوات الشرقية سعد البزاز ونواب وقيادات سياسية سنية أخرى.

وبيّنت، أن الاجتماع ناقش فكرة إنشاء إقليم طائفي برعاية إماراتية والالتفاف على مطالب المتظاهرين التي تتلخص في وطن موحد مستقل لا يخضع للإرادة الخارجية وشعب موحد لا تفرقه السياسة.

إقليم الأنبار

كان النائب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي، قال إن خطوات عملية بدأت نحو تشكيل إقليم الأنبار، مبينا أن التجاهل الحكومي للمحافظات السنية والرغبة الجامحة في تطبيق فكرة الدكتاتورية على مكون معين من الأسباب الرئيسية التي دفعت القوى السياسية للمضي نحو تأسيس إقليم الأنبار.

ولفت العيساوي في تصريح صحفي لموقع (روداو) إلى إنهم في محافظة الأنبار شرعوا بالعمل واتخذوا الإجراءات الحقيقية مع فرق عمل تشمل الأحزاب والمنظمات والعشائر.

وقال إن فكرة إقليم الأنبار تأتي بعد النجاح الذي حققه إقليم كردستان طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن "الأقاليم حالة دستورية متطورة وأغلب دول العالم تعتمد عليها في توزيع الصلاحيات وتخفيف العبء عن المركز".

إخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه. أخجلوا قليلا أيها السياسيين الفاشلين فنحن خلال ثورة تشرين أعلنا عن وفاة الطائفية سرقتوا كل أموال العراق حتى أرواحهم ماذا تريدون بعد #كلا_لتقسيم_العراق pic.twitter.com/PkWI757FcN — Dr.NABAA🍁 (@GUEVARAJAN1930) January 13, 2020

https://twitter.com/firas_alimam/status/1216634579513200640?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mustafahamaidhe/status/1216631148266295296?ref_src=twsrc%5Etfw

رفض تقسيم العراق

وردا على شروع جهات سياسية بالبدء في إنشاء الإقليم السني، أطلق عراقيون وسم #كلا لتقسيم العراق لرفض المشروع.

قال عراقيون على مواقع التواصل، إن التسريبات من داخل الاجتماع الذي استضافته الإمارات تنص على ضم محافظتي الأنبار وصلاح الدين بشكل أولي.

وأضافوا" ثم إلحاق محافظات أخرى بالإقليم الجديد بعد إكمال كافة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها برعاية إماراتية".

كنا ولازلنا نرفض الاقاليم المذهبية ونؤيد الاقاليم الادارية لتحسين مستوى الاداء الإرادي في العراق. ولكننا نعطي الأولوية لدعم المطالبة بالتعديل الشامل لمسار الوضع السياسي وعدم تشتيت الجهود في اثارة قضايا خلافية لا يمكن حلها الا في ظل حوار هادئ بين ممثلين يقبل بهم الشعب العراقي — Atheel Alnujaifi (@AthilAlnujaifi) January 13, 2020

في الوقت الذي استطاعت فيه مجموعة من الشباب الواعي القيام بثورة عراقية عارمة في 25 تشرين الاول التف حولها الملايين من العراقيين،يعمل البعض من الذين عليهم ملفات فساد ومن الذين تعاونوا مع المحتل الأمريكي والإيراني العمل على تشكيل الأقليم السني#العراق_ينتفض_وينتصر #الاقليم_السني — Dr. Farouk Alfityan (@falfityan) January 13, 2020

نعم، عاصمة عربية شهدت يومي الخميس والجمعة اجتماعات لمجموعة شخصيات سنية لاحياء فكرة الاقليم.

قبل شهر تقريباً، الزيارة غير المعلنة والسريعة لرئيس مجلس النواب الى واشنطن كان موضوعها الاساس هو الطرح الامريكي لاحياء فكرة الاقليم السني. — نبيل جاسم (@nabeljasim) January 12, 2020

#معادلة

تحالف الحرامية يريد إعلان الإقليم السني وتحالف اللصوص والبندقية والقنص يريدوها ولاية فقيه..

متلاحظون كلما تتهدد مصالحهم او وجودهم يعيدون الكرة والنغمة نفسها من أجل تخادم قائم منذ 16 مبنى على الطائفية التي هي أساس وجودهم ووقود استمرارهم.. موكلنالكم متصير لهم جارة. — Dr.Basil Hussein د. باسل حسين (@Drbasil14) January 12, 2020

على ذمة حسن العاني السياسين السنة التي حضروا اجتماع دبي لتشكيل الإقليم السني ..

الحضور:

-محمد الحلبوسي.

-سعد البزاز.

-جمال الكربولي.

-محمد الكربولي.

-ابو مازن.

-محمد تميم.

-فلاح الزيدان.

-رعد الدهلكي.

-زياد الجنابي.

-محمد اقبال.

منقول..#العراق_ينتفض #العراق — Makki Al- Nazzal مكي النزال (@nazzalmaki) January 12, 2020