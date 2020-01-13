"يعيش في سراديب".. حكومة كردستان العراق ترد بقوة على نصر الله

ردت حكومة إقليم كردستان بعنف اليوم الإثنين على تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بخصوص الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، وموقفه عقب هجوم قوات تنظيم الدولة علي الإقليم.

وقال نصر الله إن بارزاني انتابه الخوف عند هجوم التنظيم على المناطق الكردية فى أغسطس/ آب من العام 2014، وأنه اتصل بقائد "فيلق القدس" حينها قاسم سليماني، الذي وصل مع مجموعة من القادة بينهم قادة من "حزب الله"، وهذا ما أبعد الخطر عن أرض الإقليم.

وشن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، جوتيار عادل، هجوما حادا على أمين عام حزب الله، واصفا إياه بأنه "جبان" و"يعيش في سراديب"، وأن قوات البشمركة "هي التي دافعت عن مدينة أربيل وعن كردستان ككل، ورغم ذلك قدّرنا وعبّرنا عن امتناننا لمساعدة الآخرين لنا‎".

وأضاف "نستغرب تهجمك بصوت مرتجف وأسلوب صبياني على إقليم كردستان وقائد أمة، ونسيت أنك منذ سنوات لم تر أشعة الشمس وتعيش في السراديب، فيما تتطاول على شعب شجاع، وبدلا من هذا التطاول، كان الأجدر بك أن تكون عونا لهذا الشعب الذي يعاني الظلم منذ عقود".

واختتم المتحدث باسم حكومة كردستان مخاطبا نصر الله بالقول "أنت الذي لا تستطيع أن تخرج رأسك خشية أعدائك تتطاول على شعب لا تربطك به أي صلة. الرئيس بارزاني رمز نضال أمة، وأنت أجبن وأصغر من أن تتطاول عليه"، حسبما قال.

ويرى مراقبون أن تلميحات نصر الله بشأن موقف الزعيم التاريخي لإقليم كردستان العراق مسعود البارزاني جاء للرد علي موقف قيادة الإقليم الحالية، ممثلة فى نيجيرفان بارزاني ( وهو حفيد مصطفي البارزاني مؤسس الحزب الديمقراطي الكردستاني) التي قال فيها إن الوقت ليس مناسباً لانسحاب قوات التحالف من البلاد، وأن العراق بحاجة إلى دعم جيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي".

وكان نصر الله ألقى مساء الأحد كلمة هاجم فيها مسعود البارزاني وزعم أنه قد انتابه الخوف عند هجوم قوات تنظيم الدولة على الاقليم فى العام 2014، مؤكدا أن إقليم كردستان مدين للجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني والذي قتل بضربة أمريكية قبل 10 أيام في بغداد، لأنه أبعد ذلك الخطر عن أرض إقليم كردستان.