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سياسة

وفاة معتقل أمريكي في سجن مصري بعد إضرابه عن الطعام

المعتقل الراحل مصطفى قاسم أثناء جلسات محاكمته
المعتقل الراحل مصطفى قاسم أثناء جلسات محاكمته
13/1/2020

قال نشطاء مصريون ومنظمة حقوقية إن المعتقل الأمريكي من أصل مصري مصطفى قاسم، توفي اليوم الاثنين داخل سجن طرة المصري نتيجة إضرابه عن الطعام.

وقالت منصة "نحن نسجل" الحقوقية على صفحتها بموقع تويتر: " وفاة المواطن المصري الأمريكي مصطفى قاسم داخل مستشفى سجن طرة".

وقالت الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي في تغريدة على تويتر: " توفي الآن المواطن المصري الأمريكي مصطفى قاسم المحكوم عليه في قضية فض رابعة نتيجة الإضراب عن الطعام. سجين آخر تقتله الزنازين".  

ومصطفى قاسم، هو مصري يحمل الجنسية الأمريكية، كان قد دخل في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه. وكان قاسم (54 عاما) يواجه حكما بالسجن 15 عاما إثر إدانته في قضية فض اعتصام رابعة الشهيرة، بعد إلقاء القبض عليه في مصر عام 2013.
وفي ديسمبر الماضي أثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره المصري سامح شكري قضية قاسم، المعتقل في مصر منذ أكثر من ست سنوات.

وكان قاسم قد وجه رسالة من محبسه العام الماضي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونائبه مايك بنس، لمطالبة السلطات المصرية بالتدخل لإطلاق سراحه، مؤكدًا أنه كان في زيارة عمل لمصر، وتم إلقاء القبض عليه دون وجه حق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في سبتمبر / أيلول من العام الماضي أحكاما متنوعة ضد 739 شخصًا تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد في القضية المعروفة بـ "فض اعتصام رابعة العدوية".

ومطلع 2018 بحث مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية حبس قاسم وآخرين يحملون الجنسية الأمريكية في السجون المصرية، يقدر عددهم بـ20 شخصًا، وأكد في حينها أن السيسي وعد بالتعامل مع هذا الأمر، وفق ما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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