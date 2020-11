وفاة معتقل أمريكي في سجن مصري بعد إضرابه عن الطعام

قال نشطاء مصريون ومنظمة حقوقية إن المعتقل الأمريكي من أصل مصري مصطفى قاسم، توفي اليوم الاثنين داخل سجن طرة المصري نتيجة إضرابه عن الطعام.

وقالت منصة "نحن نسجل" الحقوقية على صفحتها بموقع تويتر: " وفاة المواطن المصري الأمريكي مصطفى قاسم داخل مستشفى سجن طرة".

وقالت الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي في تغريدة على تويتر: " توفي الآن المواطن المصري الأمريكي مصطفى قاسم المحكوم عليه في قضية فض رابعة نتيجة الإضراب عن الطعام. سجين آخر تقتله الزنازين".

توفي الان المواطن المصري الأمريكي مصطفى قاسم والمحكوم عليه في قضية فض رابعة نتيجة الإضراب عن الطعام. سجين آخر تقتله الزنازين.

Mostafa Qassem, an American Egyptian, is yet another prisoner to die in Sis's prison. He died from a strike. #dead_in_prison pic.twitter.com/rkCTjhsYeP

— Aya Hijazi آية حجازي (@_AyaHijazi_) January 13, 2020