شاهد: ثوران بركان "تال" في الفلبين وارتفاع الحمم لمئات الأمتار

وثق ناشطون وصحفيون من الفلبين ثوران بركان "تال"، أحد أكثر البراكين نشاطا في البلاد.

يأتي ذلك بعد ساعات من إطلاقه دخانا كثيفا أجبر المسؤولين على تعليق الرحلات الجوية في مطار العاصمة الرئيسي حتى إشعار آخر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات أجلت آلاف الأشخاص المقيمين قرب موقع البركان.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون تصاعد سحابة من الدخان الكثيف من فوهته وسجّلت هزات أرضية في المنطقة.

Blue hour and night timelapse of Taal Volcano eruption. pic.twitter.com/DSJqHOaAS5 — shuajo (@joshibob_) January 12, 2020

وقالت الوكالة الوطنية لرصد الزلازل، في بيان عبر تويتر إنها رصدت 144 هزة أرضية في المنطقة التي ينشط فيها بركان تال.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى بثها صحفيون على مواقع التواصل، تكدسًا للمسافرين في مطار نينوي أكوينو في مانيلا، بعد إلغاء جميع الرحلات مع ارتفاع الدخان حتى 1.5 كلم.

وقال مطار نينوي أكوينو في مانيلا عبر صفحته الرسمية على تويتر، إنه قرر تعليق جميع الرحلات بشكل مؤقت بسبب تجدد ثوران بركان تال وما قد يشكله من مخاطر على سلامة الملاحة الجوية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تشهد الفلبين نشاطا بركانيًا وزلزاليًا نظرًا لوقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.

وقبل عامين أجبر ثوران بركان "جبل مايون" في منطقة بيكول في وسط البلاد عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم.

WATCH: Timelapse video shows the large amount of ash spewed by Taal Volcano when it erupted Sunday afternoon. #TaalEruption #AshFall

🎥 Courtesy of Ivy Salamat

LIVE updates: https://t.co/MTeVTBUDU0 pic.twitter.com/VH8VXb4VkH — Philstar.com (@PhilstarNews) January 13, 2020

A time-lapse video of Taal Volcano, located in Batangas province, taken on 12 January when volcanic activity intensified and generated a tall steam-laden column of up to 15 km with volcanic lightning and wet ashfall that reached Metro Manila. (Video credit: I. Brinas-Pamintuan) pic.twitter.com/W5zTt6YOwG — OCHA Philippines (@OCHAPhilippines) January 13, 2020

Panoorin: Mga pasahero sa departure area ng NAIA T1 as of 3:00pm pic.twitter.com/xUfFWBsZqP — robert mano (@robertmanodzmm) January 13, 2020