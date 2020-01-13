شاهد: انهيار عقار وسط الإسكندرية يودي بحياة 5 مصريين

قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخر، نتيجة انهيار عقار بمنطقة العطارين في محافظة الإسكندرية الساحلية شمالي مصر، فجر اليوم.

وتداول شهود عيان مقاطع فيديو توضح وجودا كثيف لقوات الحماية المدنية والشرطة، في موقع الحادث في محاولة لانتشال الضحايا من أسفل البناء المتهدم.

وتبين بعد المعاينة أن العقار قديم ومكون من ثلاثة طوابق، وصدر له قرار إزالة.

وتصادف جلوس الضحايا على مقهى أسفل العقار المنهار.

وقال شهود عيان إن عمليات الإنقاذ كانت تتم ببطء شديد واستغرقت وقتا طويلًا، فيما تم نشر أسماء الضحايا في الصحف الرسمية.