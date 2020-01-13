شاهد: إيغورية تطالب بالكشف عن مصير زوجها بعدما رحلته مصر للصين

نشرت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو خاص بزوجة إيغورية تطالب السلطات الصينية بالكشف عن مصير زوجها.

واتهمت ميرينيشا، زوجة المعتقل الإيغوري، السلطات المصرية باعتقال زوجها قبل عامين وترحيله للصين، بحسب المنظمة.

وتعتقد ميرينيشا أن زوجها محتجز في معسكرات الاحتجاز الصينية لإعادة التأهيل التي تضم حوالي مليون شخص.

2+ years ago, Yiliyasijiang Reheman went missing while studying in Egypt. His wife, Mairinisha, thinks he is in one of China’s notorious political re-education camps where at least 1 million mainly Muslim people are held. #W4R19https://t.co/sP9jbWE9jc pic.twitter.com/ME1pM3d4DW — Amnesty International USA (@amnestyusa) January 13, 2020

وفي يوليو/تموز 2017 قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السلطات المصرية اعتقلت العشرات من أقلية الإيغور الدارسين في جامعة الأزهر.

وجاءت الاعتقالات بناء على طلب من الحكومة الصينية لترحيل هؤلاء الطلبة، حسب بيان للمنظمة آنذاك.

وتشكو جماعة الإيغور المسلمة، من قمع ثقافي وديني، وتمييز تتهم الصين بممارسته بحقهم.

وفي أغسطس/آب 2018 أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من قومية الإيغور، بينما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون نسمة، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.