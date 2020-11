شاهد: إيغورية تطالب بالكشف عن مصير زوجها بعدما رحلته مصر للصين

نشرت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو خاص بزوجة إيغورية تطالب السلطات الصينية بالكشف عن مصير زوجها.

واتهمت ميرينيشا، زوجة المعتقل الإيغوري، السلطات المصرية باعتقال زوجها قبل عامين وترحيله للصين، بحسب المنظمة.

وتعتقد ميرينيشا أن زوجها محتجز في معسكرات الاحتجاز الصينية لإعادة التأهيل التي تضم حوالي مليون شخص.

2+ years ago, Yiliyasijiang Reheman went missing while studying in Egypt.

His wife, Mairinisha, thinks he is in one of China’s notorious political re-education camps where at least 1 million mainly Muslim people are held. #W4R19https://t.co/sP9jbWE9jc pic.twitter.com/ME1pM3d4DW

