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سياسة

شاهد: إزالة شعر مغازلي الفتيات في صنعاء

13/1/2020

أظهر مقطع فيديو متداول قيام قوات الأمن في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، بقص شعر شباب، بدعوى قيامهم بمغازلة الفتيات أمام بوابات المدارس.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع الفيديو الذي لقي ردود فعل واسعة، ما بين مؤيد ومعارض.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها إجراءات الحوثيين في العاصمة هذا الجدل، إذ سبق أن منعوا أنواعا معينة من قصات الشعر، وكذلك منعوا ربطة الخصر في العباءات وقاموا بإحراقها.

وتسيطر جماعة الحوثي على العاصمة وعدد من المحافظات اليمنية منذ عام 2014. 

واتهم الحوثيون بمحاولة "غسل أدمغة الطلاب" في المدارس التي تسيطر عليها، عبر إجبارهم على ترديد شعارات مثل (الموت لأمريكا وإسرائيل) وتحفيزهم على المشاركة في القتال الدائر حاليا مع قوات الحكومة اليمنية وقوات التحالف السعودي الإماراتي.

كما اتهم الحوثيون بتلقين الطلاب دروسا بلغة طائفية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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