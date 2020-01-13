البث الحي
سياسة|مصر

"حفل توزيع البطاطين".. فعالية تثير ضجة واسعة في مصر

الحفل أثار استياءًا عاما وسخطًا في مصر
الحفل أثار استياءًا عاما وسخطًا في مصر
13/1/2020

أثارت صور تداولها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، لحفل "توزيع بطاطين" نظمه أحد الأحزاب السياسية، ضجة وحالة من الغضب والاستنكار في مصر.

وأقام حزب "مستقبل وطن" القريب من السلطة، فعالية "حفل توزيع البطاطين" في محافظة الدقهلية الواقعة شمال شرق دلتا النيل، لتوزيع أغطية على الأسر الفقيرة.

وكانت الصورة الأبرز على مواقع التواصل، للقيادي في الحزب "مجدي الأمير" وهو يوزع البطاطين على بعض الأسر، ومن خلفه يظهر إعلان الحفل، وكذلك صورة عدد من النساء مطأطأت الرأس خجلًا من الكاميرات.

وأثار الحفل وطريقة التعاطي مع الفعالية ردود فعل غاضبة واستياء واسعا، الأمر الذي دفع أمين عام الحزب "حسام الخولي" بفتح تحقيق في الواقعة، مؤكدًا في تصريحات محلية أن الحزب ينظم العديد من الأعمال الخيرية بشكل دائم دون الانتباه لأي استغلال سياسي.

واعتبر الناشطون والمغردون الفعالية بمثابة دعاية إعلامية، ومتاجرة بحاجة الفقراء والمحتاجين و"إذلالهم" لتحقيق أهداف دعائية، وتساءل بعضهم مستنكرًا "هل هو مستقبل وطن حقًا أم ضياعه؟ عن أي مستقبل وأي وطن تتحدثون؟"

https://twitter.com/marwa19652/status/1216670404254818305?ref_src=twsrc%5Etfw

 

https://twitter.com/mohamedagep2022/status/1216636241317449730?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/sayedkh39918312/status/1216435858917806085?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

خوفا من الدور التركي.. ماكرون يطالب بإشراف دولي في كاراباخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)