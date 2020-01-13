جلس بالدرجة السياحية.. إعلامي كويتي يتفاجأ بإسماعيل هنية على الطائرة (فيديو)

روى الإعلامي الكويتي مبارك المطيري، تفاصيل لقاء جمعه بالصدفة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على متن طائرة كانت متجهة إلى العاصمة العُمانية مسقط.

وقال المطيري في تغريدات عبر حسابه على تويتر، إنه رأى هنية ومرافقيه الثلاثة يجلسون بالدرجة السياحة، وإن الأخير كان يحمل معه هاتفا قديما، كما انتظر حقيبته في المطار بعد النزول من الطائرة مثل المسافرين الآخرين.

وأبدى الإعلامي الكويتي استغرابه من الهجوم المتواصل على هنية وحركة حماس، مشيرًا إلى أنه تحدث معه ووجده مثقفًا لطيفًا ودودًا ورحب به عندما عرف إنه كويتي وطلب منه الجلوس بجواره ثم طلب صورة تذكارية مع هنية.

ركبت الطائرة المتجهه الي مسقط وإذ بشخص يدخل الطائرة معه ٣ أشخاص يمرون من امامي بالدرجة الأولي بالاتجاه لدرجة السياحة ويجلسون أخر الطائرة و شبهة على الشخص و سالت احد الأشخاص أنا شايف هالشخص قالي هذا اسماعيل هنية رئيس وزراء فلسطين السابق و رئيس المكتب السياسي لحماس -1 pic.twitter.com/RCHP4Ig03p — مبارك المطيري (@mobarak50) January 12, 2020

وانتقد المطيري الهجوم الذي تتعرض له حماس وقيادتها من الداعية الإماراتي وسيم يوسف وإعلاميين مصريين وكويتيين قائلًا "يطعنون ليل نهار بحركة المقاومة الفلسطينية ويتجولون بطائرات خاصة وآخر اليوم يتحفوننا بروايات عن الإخوان".

بعد بالرجعة معاي السيد اسماعيل هنية وعالدرجة السياحية 🙂 pic.twitter.com/URhYg9vH60 — مبارك المطيري (@mobarak50) January 12, 2020

وقدم هنية التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بعد وصوله إلى مسقط، والتقى مع السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد .

https://twitter.com/HamasPal/status/1216374847946797062?ref_src=twsrc%5Etfw

واحتفى مغردون فلسطينيون وعُمانيون بزيارة هنية للتعزية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، لكن آخرين انتقدوا موقف حماس الأخير من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

إسماعيل بن هنية يأتي إلى مسقط في الدرجة السياحية لتقديم واجب العزاء وبرفقته ثلاثة من مرافقيه.

ما أروع هذا الخلق. https://t.co/2y9cteUkrj — موسى الجهضمي (@Moosa_jahdhami) January 12, 2020