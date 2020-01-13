البث الحي
سياسة|الكويت

جلس بالدرجة السياحية.. إعلامي كويتي يتفاجأ بإسماعيل هنية على الطائرة (فيديو)

الإعلامي الكويتي مبارك المطيري مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على متن طائرة متجهة إلى مسقط
الإعلامي الكويتي مبارك المطيري مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على متن طائرة متجهة إلى مسقط
13/1/2020

روى الإعلامي الكويتي مبارك المطيري، تفاصيل لقاء جمعه بالصدفة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على متن طائرة كانت متجهة إلى العاصمة العُمانية مسقط.

وقال المطيري في تغريدات عبر حسابه على تويتر، إنه رأى هنية ومرافقيه الثلاثة يجلسون بالدرجة السياحة، وإن الأخير كان يحمل معه هاتفا قديما، كما انتظر حقيبته في المطار بعد النزول من الطائرة مثل المسافرين الآخرين.

وأبدى الإعلامي الكويتي استغرابه من الهجوم المتواصل على هنية وحركة حماس، مشيرًا إلى أنه تحدث معه ووجده مثقفًا لطيفًا ودودًا ورحب به عندما عرف إنه كويتي وطلب منه الجلوس بجواره ثم طلب صورة تذكارية مع هنية.

وانتقد المطيري الهجوم الذي تتعرض له حماس وقيادتها من الداعية الإماراتي وسيم يوسف وإعلاميين مصريين وكويتيين قائلًا "يطعنون ليل نهار بحركة المقاومة الفلسطينية ويتجولون بطائرات خاصة وآخر اليوم يتحفوننا بروايات عن الإخوان".

وقدم هنية التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بعد وصوله إلى مسقط، والتقى مع السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد .

https://twitter.com/HamasPal/status/1216374847946797062?ref_src=twsrc%5Etfw

واحتفى مغردون فلسطينيون وعُمانيون بزيارة هنية للتعزية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، لكن آخرين انتقدوا موقف حماس الأخير من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

خوفا من الدور التركي.. ماكرون يطالب بإشراف دولي في كاراباخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)