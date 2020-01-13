تفاعل كبير مع "بحارة الغردقة المفقودين" بعد اختفاء 4 صيادين مصريين

تصدر وسم (#بحاره_الغردقه_المفقودين) ضمن الأعلى تداولًا بموقع تويتر في مصر، بعد اختفاء أربعة بحارة مصريين قرب سواحل البحر الأحمر، منذ أيام.

وتحول الوسم إلى رحلة بحث عن البحارة الأربعة، الذين خرجوا في رحلة صيد منذ 9 أيام، ولم يتم العثور على أحد من البحارة أو المركب حتى الآن.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة البحر الأحمر، قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء مركب "إسبيد"، وعلى متنه 4 بحارة من مدينة الغردقة ولم يعودوا إلى الآن، بينما تستمر عملية البحث عن المفقودين.

وتداول ناشطون عبر الوسم قصصًا وصورًا للبحارة الأربعة، آملين في نجاتهم وعودتهم إلى أسرهم سالمين، وأملًا بأن يدلي أحد المتابعين بأي معلومة حولهم، لاسيما مع انتشار أخبار -لم تؤكدها أي جهة رسمية- حول العثور عليهم، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف جهود البحث عن الصيادين الأربعة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الصيادين الأربعة هم "ناجي" قائد المركب المفقود، وشريكه "عدلي"، وأحمد ناجي، وإسلام محمد موسى، وكانوا يستقلون القارب للصيد بحثًا عن لقمة العيش.

نتمني مساعدتكم يمكن المسئولين يتحركوا أسماء الصياديين المفقودين وصورهم الريس ناجى حسن أبو احمد

الريس عدلى

احمد ناجى

اسلام محمد موسى

خرجوا فى رحلة صيد ثم انقطعت أخبارهم ولم يعودوا حتى الآن . اللهم ردهم الى أهلهم سالمين اللهم فرحنا بقدومهم

#بحاره_الغردقه_المفقودين pic.twitter.com/9M2AgILgH4 — Mahmoud Abbas (@Bobo34664868) January 13, 2020

https://twitter.com/niry7ora/status/1216622397526364161?ref_src=twsrc%5Etfw

الموضوع باختصار ان 4 صيادين على متن قارب اسمه"أسبيد بوت" كان طالع من الغردقة وهم الآن مفقودون في ظلمات البحر الأحمر لا يعلم عنهم شيء إلا الله وجاري البحث عنهم بالطائرات منذ 9 أيام ولا خبر.

هم

ناجي و غريب و أحمد وآخر.

اللهم ردهم الى أهلهم سالمين

#بحارة_الغردقه_المفقودين — Abdallah Saied (@Abdo8301a) January 13, 2020

#بحاره_الغردقه_المفقودين نداء لكل مسؤل بالدوله عليكم تحمل المسؤليه والمساعده بشكل أكبر للبحث عن ولاد بلدنا خرجوا فرحلة صيد من عشرة أيام ولم يعودوا إلى الآن اللهم أنت المنجي — Sherif Elsaman (@selsmman) January 13, 2020

نداء الى القوات المسلحة البحث عن اهلنا في البحر #بحاره_الغردقه_المفقودين — Eslam Almalahy ⚖️⁦⁦ (@eslamalmalahy) January 13, 2020