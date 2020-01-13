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سياسة|مصر

تفاعل كبير مع "بحارة الغردقة المفقودين" بعد اختفاء 4 صيادين مصريين

البحارة الأربعة المفقودين في مصر
البحارة الأربعة المفقودين في مصر
13/1/2020

تصدر وسم (#بحاره_الغردقه_المفقودين) ضمن الأعلى تداولًا بموقع تويتر في مصر، بعد اختفاء أربعة بحارة مصريين قرب سواحل البحر الأحمر، منذ أيام.

وتحول الوسم إلى رحلة بحث عن البحارة الأربعة، الذين خرجوا في رحلة صيد منذ 9 أيام، ولم يتم العثور على أحد من البحارة أو المركب حتى الآن.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة البحر الأحمر، قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء مركب "إسبيد"، وعلى متنه 4 بحارة من مدينة الغردقة ولم يعودوا إلى الآن، بينما تستمر عملية البحث عن المفقودين.

وتداول ناشطون عبر الوسم قصصًا وصورًا للبحارة الأربعة، آملين في نجاتهم وعودتهم إلى أسرهم سالمين، وأملًا بأن يدلي أحد المتابعين بأي معلومة حولهم، لاسيما مع انتشار أخبار -لم تؤكدها أي جهة رسمية- حول العثور عليهم، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف جهود البحث عن الصيادين الأربعة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الصيادين الأربعة هم "ناجي" قائد المركب المفقود، وشريكه "عدلي"، وأحمد ناجي، وإسلام محمد موسى، وكانوا يستقلون القارب للصيد بحثًا عن لقمة العيش.

https://twitter.com/niry7ora/status/1216622397526364161?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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