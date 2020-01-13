باللغة العربية.. إسرائيل تهدد بتصفية حسن نصرالله

ألمح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى إمكانية تصفية حسن نصر الله ، الأمين العام لحركة حزب الله اللبنانية، إذا ما استمر في تهديد إسرائيل.

وكتب كاتس، باللغة العربية في حسابه على موقع تويتر، :"نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وتهديد إسرائيل. كلما تفاقمت محنته، تزداد غطرسته".

وأضاف: "لقد أُجبر على النزول في المخبأ طابقا آخر بعد تحذيرات أسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته. وإذا تحدى إسرائيل – فلن يساعده ذلك أيضا".

نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة نتنياهو وتهديد إسرائيل. مع تفاقم محنته، تزداد غطرسته. فهو الذي أجبر على النزول في المخبأ طابقا آخر حيال تحذيرات اسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته. إذا تحدى إسرائيل – فلن يساعده ذلك أيضًا. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) January 13, 2020

وكان نصر الله قد قال أمس إن ما وصل إليه الحزب من قوة تم ببركة القيادة الإيرانية والقائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني. وأضاف: "ما وصلنا له من إنجازات تم ببركة القيادة الإيرانية ورسولها الأمين قاسم سليماني"، الذي اغتالته الولايات المتحدة مؤخرا.

وأشار إلى أن أحد أسباب "الانتصار" على إسرائيل عام 2000 كان الجهود التي قام بها سليماني، الذي قُتل في قصف أمريكي قرب مطار بغداد.