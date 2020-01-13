الخوذ البيضاء: إدلب على أبواب كارثة إنسانية

قال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في بيان الأحد، إن إدلب على أبواب كارثة إنسانية وإن النظام وحليفه الروسي لم يلتزما بوقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أنه "في كل مرة تدعي روسيا حليفة النظام السوري بمصداقيتها في تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار، وما إن يحاول المدنيون العودة لحياتهم الطبيعية بعيدًا عن القصف، إلا وتعاود قصفهم وقتلهم لتستمر حالة الذعر والرعب في قلوب الناس".

وأردف البيان "تلك الخروقات تؤكد بأن روسيا والنظام مجرمان ويجب محاكمتهما على زهق أرواح المدنيين في إدلب. شهداؤنا ليسوا أرقامًا ومن حقهم العيش كبقية الشعوب".

وقال الدفاع المدني إن مدفعية قوات الرئيس السوري بشار الأسد، واصلت أمس الأحد، استهدافها للمناطق السكنية بريفي إدلب الجنوبي والشرقي شمالي البلاد، حيث خلفت دمارًا في الأحياء السكنية ومنازل المدنيين رغم إعلان هدنة من قبل الأطراف الضامنة.

وقال إن فرق "الخوذ البيضاء" وثقت استهداف 7 مناطق بـ 42 قذيفة مدفعية و10 صواريخ من راجمات أرضية.

وشمل القصف مدينة معرة النعمان وبلدات تلمنس والدير الشرقي ومعرشمشة ومعرشورين وركايا سجنة ومعصران بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقبل يومين، قُتل 18 مدنيًا جراء غارات جوية شنتها مقاتلات النظام السوري على عدة مدن وبلدات في ريف إدلب، وأسفر القصف عن دمار كبير في أبنية وممتلكات المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح مجددًا تجاه الحدود السورية التركية.

وجاءت هذه الغارات قبيل ساعات من دخول وقف إطلاق النار في إدلب -الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية- حيز التنفيذ يوم أمس الأحد.