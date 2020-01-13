أردوغان وكونتي يدعوان لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا [فيديو]

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الإثنين، إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بإسطنبول عقب لقائه مع كونتي "نبذل الجهود لجعل وقف إطلاق النار دائما"، معربا عن أمله بأن تساهم قوات أممية بضمان تطبيق وقف إطلاق النار.

وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته بأن تتكلل محادثات موسكو بخصوص ليبيا بنتائج إيجابية، مؤكدا أنها ستمهد الأرضية لمسار برلين.

وأضاف أردوغان أن الوفد التركي سيذهب بنتائج محادثات موسكو حول ليبيا إلى برلين بغية وضع أرضية صلبة لعملية السلام هناك.

وقال الرئيس التركي "وردتني معلومات من أصدقائي تفيد بتواصل المحادثات في الاتجاه الإيجابي. أعتقد أن تكليف الأمم المتحدة بمهمة الرقابة ستكون خطوة صحيحة تفضي إلى المحافظة بقوة على عملية السلام".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه ناقش مع أردوغان "الحاجة الملحّة لوضع حد للتصعيد على الأرض لضمان وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف كونتي أن "وقف إطلاق النار قد يتسبب بوضع خطير ما لم يدرج في إطار جهد جماعي أوسع للمجتمع الدولي يهدف لضمان الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا".

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن أمله في أن يشكل وقف إطلاق النار أرضية ملائمة للدخول في مسار السلام، مشيرا إلى أنه "بفضل مسار برلين ستنتقل ليبيا من التوتر إلى مرحلة الحل السياسي".

ويأتي لقاء أردوغان وكونتي فيما يعقد طرفا النزاع الليبي اجتماعا في العاصمة الروسية موسكو، حيث يفترض أن يوقعا على اتفاق لوقف إطلاق النار قبيل قمة دولية مقررة في وقت لاحق هذا الشهر في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت وسائل إعلام روسية إن وفد حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، اجتمع مع الوفد التركي في موسكو.

وفي وقت سابق وصل اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج إلى موسكو لتوقيع اتفاق بشأن تفاصيل وقف إطلاق النار بين القوات الموالية لهما الذي دخل حيز التنفيذ الأحد.

ولم تؤكد روسيا ما إذا كان الرجلان سيجريان لقاء مباشرا، لكن تقارير لوسائل إعلام قالت إن مسودة الاتفاق بين الجانبين تشير إلى أن "الجانبين اتفقا على وقف إطلاق نار غير مشروط في ليبيا لأجل غير مسمى".

كما أضافت ان المسودة "تدعو الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية وتشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط الاتصال بين الطرفين المتحاربين".

كما أشارت إلى أن "الجانبين يعتزمان اتخاذ خطوات لاستقرار الوضع في طرابلس ومدن أخرى".