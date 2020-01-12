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سياسة

مصر: رسالة مسربة لمحاولة معتقل ذبح نفسه بسجن العقرب [فيديو]

12/1/2020

تداول نشطاء مصريون رسالة مسربة تشير إلى محاولة انتحار أحد المعتقلين بسجن العقرب يوم الأربعاء الماضي بذبح نفسه للتخلص من معاناته داخل السجن.

والمعتقل يدعى أحمد عبد الله ضبعان، وبحسب الرسالة فقد حاول ذبح نفسه، وقامت إدارة السجن بإسعافه ونقلته إلى المستشفى لكنها أعادته إلى محبسه رغم حالته الخطيرة.
وقبل أسبوع دخل 200 سجين سياسي من معتقلي سجن العقرب في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على وفاة المعتقل محمود عبد المجيد صالح أحد معتقلي السجن.

وقبل أيام أطلق نشطاء حملة إلكترونية تحت عنوان "#البرد_قرصة_عقرب" للتضامن مع معتقلي سجن طرة 1 شديد الحراسة المعروف باسم العقرب، ضد ما يواجهونه من انتهاكات فاقمها الصقيع وقسوة سلطات السجن.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على معاناة المعتقلين، بين التعذيب والمرض والبرد، لاسيما وأن عددًا من المعتقلين فقدوا حياتهم داخل السجن ذاته بسبب تفاقم الأمراض نتيجة البرد الشديد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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