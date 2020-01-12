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شاهد: طلاب إيرانيون يمتنعون عن السير فوق علم أمريكا.. وترمب يغرد بالفارسية

12/1/2020

في سابقة هي الأولى من نوعها، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت باللغة الفارسية، معبرًا عن دعمه للإيرانيين الذين احتجوا ضد النظام، عقب إسقاط الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

يأتي ذلك فيما تجددت المظاهرات الغاضبة من الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، احتجاجًا على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ عن طريق الخطا بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، ووفاة ركابها الـ176.

وبحسب بيانات حصلت عليها وحدة الرصد والتحقق في شبكة الجزيرة الإعلامية، فإن تغريدة ترمب هي "التغريدة المكتوبة بالفارسية" الأعلى إعجابًا في تاريخ تويتر.

وقد حصلت التغريدة في أقل من 24 ساعة من نشرها على نحو 300 ألف إعجاب لتحطم رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ تويتر.

وكتب ترمب في تغريدته الموجهة للناطقين باللغة الفارسية داخل إيران وخارجها "إلى المتظاهرين الإيرانيين الشجعان، وقفت معكم منذ بدء رئاستي، حكومتي ستواصل الوقوف إلى جانبكم. نحن نتابع مظاهراتكم عن كثب. شجاعتكم ملهمة".

وفي تغريدة أخرى بالفارسية اقتربت من ربع مليون إعجاب أيضًا، حذر ترمب النظام الإيراني من أنّه لا يُمكن أن "تكون هناك مجزرة أخرى بحق المتظاهرين السلميين ولا قطع للإنترنت. العالم يراقب".

تجدد الاحتجاجات

وتجددت المظاهرات اليوم الأحد، ضد النظام الإيراني، وتجمع طلاب جامعة بهشتي في العاصمة طهران رفضا لطريقة تدبير الحكومة الإيرانية لحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأظهر مقطع فيديو امتناع الطلاب من السير على العلم الأمريكي في حرم الجامعة، مرددين هتافات "أمريكا ليست عدوًا للشعب الإيراني، عدونا هنا النظام الإيراني".

وكان مهدي كروبي أحد زعماء الحركة الخضراء المعارضة في إيران قد دعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى التنحي بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية، وسط احتجاجات طلبة جامعيين ضد النظام.

وتجمع مئات الإيرانيين أمس السبت في العاصمة طهران للتنديد بطريقة تدبير الحكومة لملف إسقاط الطائرة الأكرانية، وإنكارها في البداية إسقاط الطائرة عن طريق الخطأ بصاروخ إيران.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام، ومزقوا صورًا للمرشد الأعلى علي خامنئي وطالبوه بالاستقالة، ومزقوا كذلك صورًا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل بضربة أمريكية، بينما قامت الشرطة بفض المظاهرة وإطلاق قنابل مسيلة للدموع.

وقالت إيران أمس السبت إن دفاعاتها الجوية أطلقت بطريق الخطأ صاروخًا أسقط الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء أثناء حالة استنفار، بعد شن إيران هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق. وظلت إيران تنفي لأيام بعد تحطم الطائرة أنها أسقطتها. فيما وصف الرئيس حسن روحاني الحادث بأنه "خطأ كارثي".

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https://twitter.com/SGhasseminejad/status/1216131659986325504?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1216302985246117890?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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