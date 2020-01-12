شاهد: طلاب إيرانيون يمتنعون عن السير فوق علم أمريكا.. وترمب يغرد بالفارسية

في سابقة هي الأولى من نوعها، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت باللغة الفارسية، معبرًا عن دعمه للإيرانيين الذين احتجوا ضد النظام، عقب إسقاط الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

يأتي ذلك فيما تجددت المظاهرات الغاضبة من الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، احتجاجًا على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ عن طريق الخطا بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، ووفاة ركابها الـ176.

وبحسب بيانات حصلت عليها وحدة الرصد والتحقق في شبكة الجزيرة الإعلامية، فإن تغريدة ترمب هي "التغريدة المكتوبة بالفارسية" الأعلى إعجابًا في تاريخ تويتر.

وقد حصلت التغريدة في أقل من 24 ساعة من نشرها على نحو 300 ألف إعجاب لتحطم رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ تويتر.

به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستاده‌ام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

وكتب ترمب في تغريدته الموجهة للناطقين باللغة الفارسية داخل إيران وخارجها "إلى المتظاهرين الإيرانيين الشجعان، وقفت معكم منذ بدء رئاستي، حكومتي ستواصل الوقوف إلى جانبكم. نحن نتابع مظاهراتكم عن كثب. شجاعتكم ملهمة".

وفي تغريدة أخرى بالفارسية اقتربت من ربع مليون إعجاب أيضًا، حذر ترمب النظام الإيراني من أنّه لا يُمكن أن "تكون هناك مجزرة أخرى بحق المتظاهرين السلميين ولا قطع للإنترنت. العالم يراقب".

دولت ایران باید به گروه‌های حقوق بشر اجازه بدهد حقیقت کنونی اعتراضات در جریان مردم ایران را نظارت کرده و گزارش بدهند. نباید شاهد کشتار دوباره ی معترضان مسالمت آمیز و یا قطع اینترنت باشیم. جهان نظاره گر این اتفاقات است. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

تجدد الاحتجاجات

وتجددت المظاهرات اليوم الأحد، ضد النظام الإيراني، وتجمع طلاب جامعة بهشتي في العاصمة طهران رفضا لطريقة تدبير الحكومة الإيرانية لحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأظهر مقطع فيديو امتناع الطلاب من السير على العلم الأمريكي في حرم الجامعة، مرددين هتافات "أمريكا ليست عدوًا للشعب الإيراني، عدونا هنا النظام الإيراني".

وكان مهدي كروبي أحد زعماء الحركة الخضراء المعارضة في إيران قد دعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى التنحي بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية، وسط احتجاجات طلبة جامعيين ضد النظام.

عاجل

طلاب جامعة بهشتي بطهران: "يا قوات التعبئة ويا حرس ثوري أنتم داعش #إيران" pic.twitter.com/9lWikNGKOT — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 12, 2020

عاجل : طلاب جامعة بهشتي في العاصمة الإيرانية طهران يصفون خامنئي بالقاتل وشعارهم : لم نقدم القتلى حتى نتصالح مع النظام أو نقدس

" الرهبر" القاتل خامنئي .

( يقصدون القتلى الذين سقطوا في احتجاجات نوفمبر 2019 وعددهم 1500 متظاهر أغلبيتهم من الأحواز ) pic.twitter.com/SJgxoyCBvc — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) January 12, 2020

وتجمع مئات الإيرانيين أمس السبت في العاصمة طهران للتنديد بطريقة تدبير الحكومة لملف إسقاط الطائرة الأكرانية، وإنكارها في البداية إسقاط الطائرة عن طريق الخطأ بصاروخ إيران.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام، ومزقوا صورًا للمرشد الأعلى علي خامنئي وطالبوه بالاستقالة، ومزقوا كذلك صورًا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل بضربة أمريكية، بينما قامت الشرطة بفض المظاهرة وإطلاق قنابل مسيلة للدموع.

وقالت إيران أمس السبت إن دفاعاتها الجوية أطلقت بطريق الخطأ صاروخًا أسقط الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء أثناء حالة استنفار، بعد شن إيران هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق. وظلت إيران تنفي لأيام بعد تحطم الطائرة أنها أسقطتها. فيما وصف الرئيس حسن روحاني الحادث بأنه "خطأ كارثي".

اقرأ أيضًا– شاهد: احتجاجات في عدة مدن إيرانية وتمزيق صور لسليماني

https://twitter.com/SGhasseminejad/status/1216131659986325504?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1216302985246117890?ref_src=twsrc%5Etfw

خروج السفير البريطاني للمظاهرات وفي نفس الوقت ترامب الرئيس الامريكي يكتب تغريده يعلن فيها عن وقوفه مع المتظاهرين الايرانين وباللغه الفارسية بعد 🤔 حاجه غريبه — Osama Alnashri (@OsamaAlnashri) January 12, 2020