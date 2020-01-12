شاهد: تواصل مراسم العزاء في وفاة السلطان قابوس

يستقبل السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، بدءا من اليوم وعلى مدار 3 أيام، المعزين في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي مساء أول أمس الجمعة.

وحضر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى قصر "العلم العامر" في العاصمة العمانية مسقط، لتقديم واجب العزاء.

ورافق أمير قطر في زيارته وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المؤسسة القطرية للإعلام الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، وعدد من المسؤولين.

كما استقبل السلطان هيثم كلاً من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس التونسي قيس سعيد، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والأمير تشارلز أمير ويلز، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. كما توجه نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إلى العاصمة مسقط، لتقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كما كلّف رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون الوزير الأول عبد العزيز جراد بالتوجه إلى العاصمة مسقط لتقديم تعازيه في وفاة قابوس.

ودّم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، في العاصمة العمانية مسقط التي وصلها اليوم الأحد.

وقالت الحركة، في تصريح مقتضب "وصل وفد من حماس، برئاسة إسماعيل هنية، إلى العاصمة مسقط، لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس".

وفجر السبت، نعى ديوان البلاط السلطاني في عُمان، السلطان قابوس، الذي وافته المنية، مساء الجمعة، بعد نحو 50 عاما قضها بسدة الحكم.

كما أعلن ديوان البلاط السلطاني، الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص، ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام 40 يوما.