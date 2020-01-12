شاهد: تعزية حارة من أمير الكويت لسلطان عمان

وصل أمير الكويت، الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، اليوم الأحد، إلى سلطنة عمان، لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقدم أمير الكويت العزاء إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان وللأسرة المالكة في وفاة السلطان قابوس، وذلك في قصر العلم في العاصمة العمانية مسقط، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر أمير الكويت وهو يعزي سلطان عمان قائلا: "ما مات وإنتم موجودون"، في إشارة إلى السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وفجر الجمعة، أعلن الديوان السلطاني وفاة قابوس عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض.

​وحكم قابوس سلطنة عمان لمدة 50 عاما منذ توليه السلطة عام 1970.

وأدى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، اليمين القانونية سلطانًا تاسعًا لعُمان، في انتقال سلسل للسلطة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

“ هو ما مات الله يرحمه

وأنتو موجودين" كلمات صادقة عبّر بها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة عن مواساته لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله وشعب عمان في هذا الفقد العظيم . نعم .. نحن موجوين وفي داخل كل منا ( قابوس ) حي للأبد . pic.twitter.com/Py0TMYWGIn — ملكة (@E2020Ema) January 12, 2020

والسلطان الجديد هو ابن عم نظيره الراحل، ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741 م الذي تتولى أسرته حكم البلاد، وتعد من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة.