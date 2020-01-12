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سياسة

شاهد: تعزية حارة من أمير الكويت لسلطان عمان

12/1/2020

وصل أمير الكويت، الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، اليوم الأحد، إلى سلطنة عمان، لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقدم أمير الكويت العزاء إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان وللأسرة المالكة في وفاة السلطان قابوس، وذلك في قصر العلم في العاصمة العمانية مسقط، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر أمير الكويت وهو يعزي سلطان عمان قائلا: "ما مات وإنتم موجودون"، في إشارة إلى السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وفجر الجمعة، أعلن الديوان السلطاني وفاة قابوس عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض.

​وحكم قابوس سلطنة عمان لمدة 50 عاما منذ توليه السلطة عام 1970.

وأدى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، اليمين القانونية سلطانًا تاسعًا لعُمان، في انتقال سلسل للسلطة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

والسلطان الجديد هو ابن عم نظيره الراحل، ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741 م الذي تتولى أسرته حكم البلاد، وتعد من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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