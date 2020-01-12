شاهد: بوتين أمام قبر صلاح الدين.. أي رسائل؟

أثارت زيارة الرئيس الروسي لقبر القائد صلاح الدين الأيوبي في العاصمة السورية دمشق تعليقات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وربط معلقون بين تلك الزيارة وما قام به القائد العسكري الفرنسي هنري غورو بعد دخوله دمشق عام 1920، عندما توجه إلى قبر صلاح الدين قائلا "ها نحن عدنا يا صلاح الدين".

وقبل أيام، وصل الرئيس الروسي إلى دمشق والتقى الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف الكرملين أن الرئيسين ناقشا استعادة كيان الدولة ووحدة الأرض السورية، وأن بوتين أشار إلى مشاهدته مظاهر استعادة الحياة السلمية في شوارع العاصمة.

https://twitter.com/Mrbrary/status/1215279716220968960?ref_src=twsrc%5Etfw

كما قال الكرملين إن الرئيس بشار الأسد شكر الرئيس الروسي على زيارته وعلى ما قدمه العسكريون الروس في مكافحة الإرهاب، على حد تعبيره.

وأثارت صور استقبال بوتين للأسد في قاعدة روسية سخرية واسعة، بعدما اعتبر النشطاء أن بوتين هو الذي استقبل الأسد وليس العكس، كما أثارت صور جلوس وزير الدفاع السوري، علي عبد الله أيوب، فوق مقعد صغير سخرية من المتابعين.

استقبال بوتين ل بشار الاسد في مقر القوات الروسية بدمشق لا غرابه فيه. عدم وضع أي صورة ل بشار في المقر لا غرابه أيضاً. عدم وجود العلم السوري برضوا مافي مشكله بس الغريب والعجيب في الموضوع كرسي وزير الدفاع السوري😂😂😂😂 ليش كذا يابوتين🧐🧐🧐 pic.twitter.com/Kp8JQgdm0T — ممدوح الرفيد (@mamdouh4729) January 7, 2020

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين، "من المطار توجه فلاديمير بوتين إلى مقر قيادة القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية".

لولا كلابنا قد مكنتكم ما حلمتم يوما ان تطئوها

بوتين بجوار قبر الناصر صلاح الدين pic.twitter.com/X63T4MqHe2 — أحًمدُ ؛ (@aibrahim2610) January 9, 2020

وأضاف "وفي المقر التقى بوتين مع الرئيس السوري بشار الأسد، واستمع رئيسا الدولتين إلى التقارير العسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد".

مشكور سيد بوتين انك اعطيت سيادة الرئيس بشار كرسيا كبيرا اثناء استقباله في مقر القوات الروسية بدمشق… بس بصراحة زعلت على كرسي وزير الدفاع السوري.. وزعلت ان لا صور معلقة لسيادة الرئيس بتاعنا pic.twitter.com/PlogwCnpfn — فيصل القاسم (@kasimf) January 7, 2020

وأوضح بيسكوف أنه خلال محادثات بوتين مع الأسد، لفت الرئيس الروسي إلى أنه "يمكن القول بيقين إنه تم اجتياز طريق هائل نحو إعادة ترسيخ الدولة السورية ووحدة أراضيها".

بوتين يزور قبر السلطان صلاح الدين الأيوبي في سوريا

😭نعيب زماننا والعيب فينا. : نعيب زماننا والعيبُ فينا ….. ولو نطق الزمان إذاً هجانا

يعيب الناس كلُّهم الزمانا …….. وما لزماننا عيبٌ سوانا pic.twitter.com/fcxOSKjN4r — 🌼نور صبري 🌼🍀البديل 🍀 (@nour_sabri21) January 8, 2020

وزار بوتين برفقة الأسد الجامع الأموي في دمشق وأهداه نسخة من القرآن الكريم تعود للقرن السابع عشر. كما زار الكاتدرائية المريمية، وأهدى القائمين عليها أيقونة للسيدة العذراء.

قام الجنرال الفرنسي هنرى جورو، بالتوجه نحو ضريح صلاح الدين الايوبى وقال:«يا صلاح الدين انت قلت لنا:انكم خرجتم من الشرق ولن تعودوا اليه،وها نحن عدنا فانهض لترانا فى سورية".

من قال ان الحروب الصلي بية قد توقفت؟ جورو

بوش

بوتين

اختلفت الأسماء والهدف واحد

بوتين أمام قبر صلاح الدين pic.twitter.com/dZWpmKeGbN — ربعاوي 2 (@_s_herif) January 8, 2020

ما أشبه اليوم بالأمس … سنة 1920 دخل الجنرال الفرنسي غورو دمشق منتصرا و وقف عند قبر صلاح الدين و ركله بقدمه وقال : ها قد عدنا يا صلاح الدين … ويمر اليوم بوتين على قبر #صلاح_الدين_الأيوبي وكأن لسان حاله :

أين الجحافل التي كنت قائدها ، وأين البلاد التي كنت فاتحها !! pic.twitter.com/26UvxUzUoB — معين الكحلوت (@moieen1992) January 9, 2020

بوتين يقف أمام قبر #صلاح_الدين_الأيوبي

الذي حرر القدس وطرد الصليبيين من #سوريا

وكأنه يقول " لقد عدنا يا صلاح الدين" !! pic.twitter.com/uowzIE481L — نحو الحرية (@hureyaksa) January 9, 2020