شاهد: احتجاجات في عدة مدن إيرانية وتمزيق صور لسليماني

أثار اعتراف إيران إسقاطها طائرة ركاب أوكرانية ومقتل جميع ركابها الـ176، غضبا دوليا، واحتجاجات متزايدة ضد طهران، بينما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من "مجزرة" بحق المتظاهرين.

وقالت إيران أمس السبت إن دفاعاتها الجوية أطلقت بطريق الخطأ صاروخًا أسقط الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء أثناء حالة استنفار، بعد شن إيران هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق. وظلت إيران تنفي لأيام بعد تحطم الطائرة أنها أسقطتها. فيما وصف الرئيس حسن روحاني الحادث بأنه "خطأ كارثي".

وحتى مع تقديم كبار المسؤولين والجيش الإيراني اعتذارهم امتدت الاحتجاجات ضد السلطات عبر إيران بما في ذلك العاصمة طهران وشيراز وأصفهان وهمدان وأروميه.

وتجمع مئات الطلاب في طهران مساء السبت، استجابة لدعوة من أجل تكريم ضحايا طائرة البوينغ الأوكرانية التي أُسقطت "عن طريق الخطأ" بصاروخ إيراني.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية في تقرير نادر عن اضطرابات مناهضة للحكومة إن ما يصل إلى ألف محتج رددوا شعارات في طهران ضد السلطات.

وذكر التقرير أن المتظاهرين في الشارع مزقوا أيضا صورا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الذي قتلته واشنطن في ضربة بطائرة مسيرة في العراق في الثالث من يناير/ كانون الثاني.

وعرضت الوكالة التي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها مقربة من الحرس الثوري صورًا لمجموعة من الناس وصورة ممزقة لسليماني. وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

وأظهرت لقطات مصورة على تويتر محتجين يطالبون باستقالة خامنئي بسبب هذه الكارثة. وهتف مئات الأشخاص أمام جامعة أمير كبير في طهران "ارحل ارحل أيها الزعيم الأعلى (خامنئي)".

ولجأ ترمب إلى تويتر ليبدي تأييده للمتظاهرين وقال "نتابع احتجاجاتكم عن كثب وشجاعتكم مصدر إلهام"، وقال ترمب إنه لا يسعى إلى "تغيير النظام" في إيران، مضيفًا "يجب على طهران السماح لجماعات حقوق الإنسان بمراقبة وإعلان الحقائق من على الأرض بشأن احتجاجات الشعب الإيراني المستمرة".

وحذر ترمب السبت النظام الإيراني من أنّه لا يُمكن أن "تكون هناك مجزرة أخرى بحق المتظاهرين السلميين ولا قطع للإنترنت. العالم يراقب"، في إشارة منه إلى الحركة الاحتجاجية التي كانت إيران شهدتها في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتسببت بمقتل أكثر من 300 شخص، وفق منظمة العفو الدوليّة.

وأكد ترمب للشعب الإيراني السبت أنه يقف "إلى جانبه منذ بداية رئاسته" وأن الولايات المتحدة "تتابع عن كثب" الاحتجاجات التي اندلعت بعد إقرار طهران بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية، وأردف "ستظل إدارتي إلى جانبكم. شجاعتكم تُلهمنا".

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020