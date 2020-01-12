تقرير: المخابرات الإسرائيلية ساعدت في اغتيال سليماني

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، إن إسرائيل ساعدت الولايات المتحدة في العملية التي أدت لمقتل قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وذكرت الشبكة الأمريكية، بناء على مقابلات مع مصدرين مطلعين على تفاصيل العملية، ومسؤولين أمريكيين آخرين أحيطوا علما بشأنها، أن المخابرات الإسرائيلية شاركت في عملية 3 يناير/كانون الثاني، حيث زودت الأمريكان بمعلومات مخابراتية هامة.

وأشارت الشبكة، بتلقي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، معلومات من مخبرين في مطار العاصمة السورية دمشق، حول موعد إقلاع طائرة سليماني في طريقها إلى بغداد، وقد ساعدت المخابرات الإسرائيلية في تأكيد التفاصيل.

وأوضحت بقولها "إنه عندما هبطت طائرة تابعة لخطوط أجنحة الشام طراز "إيرباص A320″، أكد عملاء أمريكيون في مطار العراق الرئيسي، الذي يضم عسكريين أمريكيين، مكانها بالضبط".

على إثره "حلقت ثلاث طائرات أمريكية في المجال الجوي العراقي الذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي بالكامل، إلى موقع الطائرة، وتعقبت سليماني وهو يخرج من الطائرة ويستقل سيارة، قبل استهدافها بأربعة صواريخ هِلفاير".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في اليوم التالي للعملية، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أطلع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت مبكر على الخطط الأمريكية لقتل سليماني.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن بومبيو، اتصل هاتفيًا بنتنياهو، مطلع يناير/كانون الثاني، على ما يبدو لشكره على دعم إسرائيل للجهود المبذولة لمحاربة إيران، بعد الهجوم على السفارة الأمريكية في العراق.

وقبل مغادرة نتنياهو إلى أثينا في صباح يوم العملية، ألمح للصحافة أن "أشياء مثيرة للغاية" تحدث في المنطقة.

وصرح للصحفيين، في مطار بن غوريون الدولي "نحن على اتصال مستمر مع صديقتنا العظيمة الولايات المتحدة".

وبعدها بساعات، قُتل سليماني وعدد من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني في الغارة الجوية على مطار بغداد الدولي، إلى جانب نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وذكرت صحيفة "النيويورك تايمز" السبت أن نتنياهو الزعيم الأجنبي الوحيد الذي يبدو أنه كان على علم مسبق بالعملية المخططة.

والأربعاء، شنت إيران قصفا بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أمريكيين في الأنبار وأربيل ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، في غارة أمريكية في بغداد، الجمعة.