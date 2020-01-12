"ارحل يا سيسي" يعود للصدارة بعد دعوة محمد علي للنزول في 25 يناير

عاد وسم (#ارحل_يا_سيسي) للصدارة بموقع تويتر في مصر، عقب الدعوة التي أطلقها الممثل والمقاول المصري محمد علي للنزول والتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأمس تصدر أيضًا وسم (#نازلين_يوم25) دعمًا لدعوة محمد علي للمظاهرات خلال الذكرى التي يحتفل بها المصريون سنويًا، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح ميدان التحرير وكافة الميادين والشوارع الرئيسية للمصريين للاحتفال بذكرى الثورة.

مش هسيبك والشعب برده مش هيسيبك وانت اكيد عارف انك بتلعب معايا جيم صعب واخرة الجيم دا انت اكيد عارفه ..الشعب عارف انك فاسد وظالم وقاتل و #نهايتك_قربت_ياسيسي#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/BH1ie0ZwQp — محمد علي | Mohamed Ali (@Mohmedalisecret) January 12, 2020

وبين مؤيد ومعارض ومحايد، أعلن ناشطون استجابتهم لدعوة محمد علي وسردوا أسبابا تدفع الجميع للنزول، ورصدوا الأزمات التي يمر بها الوطن داعين المصريين للنزول، بينما تحفظ آخرون عليها وأبدوا تخوفهم من المشاركة أو النزول.

وبينما رفض البعض الدعوة من الأساس، عبّر آخرون عن يأسهم من جدوى هذه الاحتجاجات ضد نظام "قمعي"، وحذر مؤيدو السيسي من تكرار سيناريو سوريا والعراق.

وسبق أن خرجت احتجاجات يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور، وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها 2000 شخص، وفق تقارير حقوقية.

كيف للدولة ان تنهض وتعلو مكانتها وخلف قضبانها علماؤها وخيرة شبابها يعذبون ويقتلون بالبطئ المتعمد#الثوره_قوه#نازلين_يوم٢٥ pic.twitter.com/ooHD0JUKp8 — الباشمدرسة😎(2) (@Kv4nD3OhaNv4Jp3) January 12, 2020

وكان محمد علي تعهد في آخر ظهور له بأن تكون المظاهرات التي دعا إليها في يناير الجاري، هي الفيصل بينه وبين السيسي الذي يقول إن المصريين مازالوا متمسكين به كرئيس وإنه سيرحل إذا طلب المصريون ذلك، ولفت محمد علي إلى أن ذكرى ثورة يناير ترعب السيسي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلق محمد علي "المشروع الوطني الجامع للمعارضة" وأعلن أنه سيضع برنامج عمل يعرضه على المصريين تمهيدًا للدعوة إلى حراك شعبي يطيح بالسيسي، وكشف "علي" عن هذه الوثيقة في الشهر التالي معلنًا لقائه بتيارات سياسية مختلفة للوصول إلى نقاط عمل مشتركة لإنقاذ مصر.

من جديد.. وسم #ارحل_يا_سيسي ضمن الأعلى تفاعلًا بتويتر بعد يومين من دعوة المقاول #محمد_علي للتظاهر بذكرى ثورة 25 يناير pic.twitter.com/GhDR6vf5vI — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 11, 2020

https://twitter.com/Vforvendatta0/status/1216142770773032960?ref_src=twsrc%5Etfw

#نازلين_يوم٢٥

يارب الفرج من عندك

انت القوي.ولا يقوي عليك شئ.ارحمنا برحمتك.#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/FVKJgMnMpv — El Bahaar El Hazen (@bahaar_el) January 11, 2020

https://twitter.com/Gory19225985/status/1216098728580472832?ref_src=twsrc%5Etfw

#ارحل_يا_سيسي

يلا بينا خلاص الفار مرعوب ومستخبى ف جحره وأنتم راعبينه وخايفين تواجهوه يلا استعدوا كله يحشد المسالة مسألة وقت كلم حبايبك وعى غيرك كلنا نازلين ان شاء الله ٢٥ يناير نهاية الظلم فى مصر اوعى تخاف ولا تيأس pic.twitter.com/Fe6ucaPAIe — أسامة الهواري (@w941a50fP1ebhYE) January 12, 2020

هدا ما صرحت به السفيرة الامريكية السابقة بالقاهرة ….#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/RmmnjQIMUa — saadi hassan (@saadihassan3) January 12, 2020

https://twitter.com/B6VR9tf1bKzZpDB/status/1216135384750489600?ref_src=twsrc%5Etfw