إسرائيل تحتفي بسيارة "إماراتية" تجوب شوارعها

احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، بسيارة قالت إنها إماراتية وتحمل لوحة أبو ظبي، كانت تجوب شوارعها، ونشر مراسل القناة 12 الإسرائيلية صورًا للسيارة المزعومة.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية عبر تويتر، إن "سيارة تحمل لوحة ترخيص إماراتية تجوب شوارع إسرائيل".

وأضاف "المواطنون تفاجأوا هذا الأسبوع بتحرك سيارة تحمل لوحة ترخيص تابعة لدولة الإمارات وخاصة لإمارة أبو ظبي، في الطرق الإسرائيلية".

سيارة تحمل لوحة ترخيص إماراتية تجوب شوارع اسرائيل 🇦🇪🇮🇱 تفاجأ مواطنون في إسرائيل هذا الأسبوع بتحرك سيارة تحمل لوحة ترخيص تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة لإمارة أبوظبي في الطرق الإسرائيلية.

نشر هذه الصور مراسل القناة ال-12 الإسرائيلية فرات نصار@nassar_furat pic.twitter.com/sfOeayZmcy — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 11, 2020

ولم يصدر تعقيب من السلطات الإماراتية حتى الآن بشأن الأمر، وعبر ناشطون عن غضبهم ورفضهم لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، بينما شكك مغردون في صحة الصور وقالوا إن "هذه لوحة قديمة وغير مستخدمة حاليًا".

وفي أكثر من مناسبة، يكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية دون تحديد تلك الدول، لكنه أشاد الشهر الماضي بتغريدة لوزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد أشار فيها لتحالف عربي إسرائيلي.

هذه لوحه قديمة وغير مستخدمة حاليا — Just Jassim 🇦🇪 جاسم (@justjassim_dxb) January 11, 2020

😀😀😀😀يوم يكون فيديو يصير خير بلاش فبركة — المتفائل بقدر ربه (@0508221331) January 11, 2020

رغم ملاحظاتنا على حكومة الامارات ، بس تكذبوا مثل ما تتنفسوا ، هذه لوحة قديمة جدا جدا وانتهى العمل بها في الامارات. حتى واحنا مختلفين مع حكومة الإمارات ، انتو طلعوا منها ، لانا مستعدين نرمى خلافاتنا في البحر في ثواني اذا تدخلتوا. — الحقيقة (@health99094441) January 11, 2020

للوحه قديمه العبو غيرها، 👏 — سايبر🌐 (@Abdulrhan3) January 11, 2020

يمكن تكون ملك لفلسطيني كان يشتغل بالإمارات وشحنها … — dina bin S (@Dandoonbs) January 11, 2020

هههه دخل الامارات في اي جمله مفيده علشان تلم لايكات.. صهيوني كذاب — Ahmed Sakr (@MrSakr79) January 11, 2020

عادي اي زفت يقدر يجيب لوحات اماراتيه ، متى تعرفون انكم مكروهين ؟ — ً (@M7SN_SHB) January 11, 2020

https://twitter.com/QnfaTnYMgbJg5k7/status/1216071722346004481?ref_src=twsrc%5Etfw