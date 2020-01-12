أمير قطر: نقدر موقف إيران وما قدمته للدوحة خلال الحصار [فيديو]

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، إن العلاقات بين قطر وإيران "تاريخية"، وشهدت تطورات كبيرة والقنوات بين الجانبين دائما "مفتوحة".

وأضاف أمير قطر في مؤتمر مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران، أن قطر تثمن وتقدر موقف إيران وما قدمته للدوحة خلال الحصار، سواء بفتح موانئها أو أجوائها.

ووصل الشيخ تميم، الأحد، العاصمة الإيرانية طهران، رفقة وفد رسمي رفيع، وهي أول زيارة له منذ توليه الحكم عام 2013، وسط توتر في المنطقة.

وبحسب بيان الديوان الأميري، بحث الشيخ تميم مع روحاني وكبار المسؤولين الإيرانيين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى آخر تطورات الأحداث في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مؤتمر صحفي مشترك لأمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني حسن روحاني https://t.co/hR94jkKV7k — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2020

كما ذكرت وكالة فارس الإيرانية، أن أمير قطر سيلتقي خلال الزيارة المرشد الإيراني بعلي خامنئي، لمناقشة التطورات الطارئة في المنطقة.

وشدد أمير قطر على أن "الحل الوحيد لخلافات المنطقة هو الحوار وتخفيف التصعيد"، وأضاف أنه وجه الدعوة للرئيس روحاني لزيارة قطر.

من ناحية أخرى قال الرئيس روحاني إن إيران وقطر اتخذتا اليوم "قرارات جيدة ومهمة لتوسيع العلاقات بينهما".

مراسم استقبال رسمية لسمو الأمير لدى وصوله القصر الجمهوري بمدينة طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث كان في استقبال سموه فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.#قنا pic.twitter.com/BzFsLtPiZf — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 12, 2020

وأضاف روحاني أن البلدين قررا زيادة وتيرة تبادل الزيارات بينهما، وأضاف أنه نظرا إلى أهمية الأمن في المنطقة ولا سيما في الخليج، "قررنا الاستمرار بالتعاون والتشاور بين البلدين".

وأعلن روحاني أن الجانبين قررا عقد اللجنة المشتركة بينهما بصورة سنوية، معبرا عن أمله بأن تتوسع العلاقات بين الدوحة وطهران.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد زار طهران قبل نحو أسبوع، والتقى خلال الزيارة بروحاني وبوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، وبحث خلال الزيارة التطورات الإقليمية خصوصا في العراق، وعلى رأسها مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد قبل أكثر من أسبوع.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 علاقاتها الدبلوماسية بقطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب، وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة.