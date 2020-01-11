عبد الحي يوسف: السودان مختطف والإمارات تقول إنها من قامت بالتغيير

وأضاف يوسف لموقع الجزيرة مباشر أن "البلد تباع والأموال توزع والصفقات المشبوهة تتم في غير وجود برلمان منتخب أو حكومة منتخبة، ولكن تسلقت على الثورة مجموعة فرضت نفسها على الناس وتحالفت مع قوى إقليمية ودولية وشرعت في فرض السياسات التي يعاني منها الناس وكأنها ما استفادت من التاريخ."

وأوضح يوسف أن "أصابع الإمارات ظاهرة في محاربة الدعوة وتجفيف منابعها وغلق الإذاعات والقنوات الإسلامية والنائب العام أتى من زيارة للإمارات وقال في المطار ، سنفتح تحقيقا مع كل من جاء ذكره في محاكمة الرئيس سواء جامعة أفريقيا أو أنا “عبد الحي يوسف" فكيف يتصور منه عدالة أو انصاف ، واتحداهم أن يثبتوا أني استلمت من الرئيس السابق مبالغ مالية."