شاهد: مراسم تنصيب سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد

أعلن سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، السير على ثوابت السياسة الخارجية لسلفه قابوس بن سعيد، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي.

جاء ذلك في أول خطاب للسلطان الجديد الذي تمت تسميته وفق وصية السلطان قابوس، الذي توفي مساء الجمعة.

ووفق ما بثه التلفزيون العماني، أقسم السلطان الجديد أمام جمع كبير من المسؤولين، ضمن مراسم تنصيبه الرسمية.

ووفق المادة 7 من النظام الأساسي للدولة، يـؤدي السلطان قبـل ممارسة صلاحياته، في جلسـة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع، اليمين الآتية (أقسم باللّه العظيم أن أحترم النظام الأساسي للـدولـة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

مراسم تنصيب سلطان #عُمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد خلفاً للراحل السلطان #قابوس_بن_سعيد https://t.co/SMoang0waI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 11, 2020

وفي خطاب نعى فيه سلفه قابوس، قال السلطان هيثم بن طارق "سوف نرتسم خط السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت (…) وسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لغيرنا واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات".

وأكد أن بلاده ستدعم وستساهم في حل الخلافات بالطرق السلمية، وستواصل دعم مسيرة التعاون الخليجي والدفع به لتحقيق أماني الشعوب.

وشدد على استمرار بلاده في دعم الجامعة العربية والعمل مع قادة دولها، ومواصلة التعاون مع دول الأمم المتحدة واحترام الاتفاقيات الدولية.

دفن جثمان السلطان العماني قابوس بن سعيد، السبت، غداة وفاته عن عمر ناهز 80 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط، بعد ما يقرب من 50 عاما قضاها في الحكم.

وأعلن الديوان "الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".