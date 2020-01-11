شاهد: ماذا قال بوتين عن المرتزقة الروس في ليبيا؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على سؤال اليوم السبت بشأن المرتزقة التابعين لشركة فاغنر الذين يقاتلون في ليبيا إنه إذا كان هناك مثل هؤلاء فإنهم لا يمثلون روسيا ولا تمولهم.
تصريحات بوتين جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في موسكو.
وقال بوتين إن الوقت قد حان لإجراء محادثات السلام الليبية في برلين وإنه من المهم إنهاء الصراع.
وقالت ميركل في نفس المؤتمر الصحفي إن ألمانيا تخطط لبدء إرسال دعوات لمحادثات السلام الليبية قريبا.
أوردت وسائل إعلام في وقت سابق تقارير عن مشاركة متعاقدين عسكريين روس سرا في دعم القوات الروسية في سوريا وأوكرانيا. وتقوم بتشغيل المتعاقدين شركة خاصة معروفة باسم فاغنر معظم أفرادها من الجنود السابقين.
وتنفي الدولة الروسية استخدام المرتزقة في الخارج.
وفي الآونة الأخيرة حثت تركيا وروسيا الأطراف المتصارعة في ليبيا على إعلان وقف إطلاق النار غدا الأحد بينما تشتبك الفصائل المتحاربة وتنفذ ضربات جوية في صراع يجتذب تدخلا أجنبيا على نحو متزايد.
أبرز تصريحات بوتين وميركل:-
- بوتين: الإرهاب في ليبيا يدمر استقرار الإقليم.
- بوتين: مبادرة ألمانيا لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا مهمة.
- بوتين: لدينا معلومات تفيد بنقل مرتزقة من ريف إدلب إلى ليبيا.
- ردا على سؤال عن وجود مرتزقة روس من شركة فاغنر في ليبيا.. بوتين: عادة يوجد مرتزقة في مناطق الصراع.
- ردا على سؤال بشأن وجود مرتزقة روس من شركة فاغنر في ليبيا.. بوتين: لا يمثلون الدولة الروسية ولا يحصلون على أموال منها.
- بوتين: نريد منع حدوث صراع شامل في الشرق الأوسط لأنه سيؤثر على العالم أجمع.
- بوتين: سوريا تعود إلى الحياة السليمة ويجري استعادة الدولة في كل أرجائها.
- بوتين: ناقشت مع ميركل عملية إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين إليها.
- بوتين: ندعو لاستمرار الاتفاق النووي مع إيران ويجب على الدول الأوربية توفير الدعم لإيران عبر الآلية المالية التي تم الإعلان عنها.
- ميركل: خطوة وقف إطلاق النار في ليبيا يمكن أن تشكل أساسا لتسوية الأزمة.
- ميركل: لا ننوي التدخل في ليبيا لكن لابد من حل للأزمة هناك.
- ميركل: محادثات بوتين وأردوغان بشأن سوريا حققت إلى نتائج إيجابية ولا يوجد حل عسكري.
- ميركل: ندعو إلى فتح منفذ لإيصال المساعدات إلى شمال شرق سوريا.
- ميركل: متمسكون بالاتفاق النووي مع إيران وعليها ألا تمتلك سلاحا نوويا.
- ميركل: لابد من محاسبة المسؤولين عن حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران وإجراء تحقيق شامل.
- ميركل: لابد من الانتهاء من مشروع السيل الشمالي "نقل الغاز الروسي إلى أوربا" بغض النظر عن العقوبات الأمريكية.
- ميركل: نأمل أن تساعد الإسهامات الروسية في حل النزاع في ليبيا.
- ميركل: يجب أن يكون الليبيون مستعدين للحديث ودول جوار ليبيا تتعرض لهجمات إرهابية.