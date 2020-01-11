شاهد: تشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد في مسقط

دفن جثمان السلطان العماني قابوس بن سعيد، السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.

وحضر مراسم الدفن، السلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، وعدد من المسؤولين وجمع من الشعب.

وبدأت مراسم تشييع السلطان الراحل، أعقبها أداء صلاة الجنازة عليه في الجامع الأكبر بالعاصمة.

وفي وقت سابق السبت، أدى وزير الثقافة هيثم بن طارق، اليمين القانونية، سلطانا لعُمان، بموجب النظام الأساسي للدولة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة ابن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأعلن الديوان "الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".

وقابوس بن سعيد، من مواليد 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1940، وهو صاحب أطول فترة حكم بين الزعماء العرب الحاليين، إذ يتربع على العرش 50 عاما، بعد تسلمه مقاليده في 23 يوليو/ تموز 1970.