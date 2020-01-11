تعاز وتنكيس أعلام وحداد عام بعدة دول في وداع السلطان قابوس

تلقت سلطنة عمان تعازيَ في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وسط حدادٍ في 8 دول عربية، إضافة إلى السلطنة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان على حسابه على تويتر "أسأل الله الرحمة، للسلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، الذي بذل جهودًا كبيرة من أجل رفاهية وتنمية سلطنة عمان إلى جانب كونه شخصية مهمة في سياسة المنطقة".

وأضاف "إذ أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب العماني الصديق والشقيق وأدعو الله أن يلهمه الصبر والسلوان".

أسأل الله الرحمة للسلطان قابوس بن سعيد آل سعيد الذي بذل جهودًا كبيرة من أجل رفاهية وتنمية سلطنة عمان إلى جانب كونه شخصية مهمة في سياسة المنطقة.

وإذ أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب العماني الصديق والشقيق وأدعو الله أن يلهمه الصبر والسلوان. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) January 11, 2020

وقال وزير خارجية تركيا تشاووش أوغلو، في تغريدة "أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد السلطان قابوس الزعيم ذا رؤية،الذي جعل سلطنة عمان دولة حديثة ومستقرة، بواسع رحمته، وأتقدم بالتعازي للشعب العماني الصديق والشقيق".

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول، أن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي سيتوجه الأحد إلى مسقط، لتقديم التعازي إلى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.

أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، الزعيم ذا رؤية والذي جعل سلطنة #عمان دولة حديثة ومستقرة،

بواسع رحمته، وأتقدم بالتعازي للشعب العماني الصديق والشقيق. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 11, 2020

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق بيان، تعازيه العميقة إلى سلطنة عمان في وفاة السلطان.

وقال إن السلطان قابوس "كان ملتزما بنشر رسائل السلام والتفاهم والتعايش في المنطقة والعالم، لقد كسب احترام شعبه وشعوب المنطقة ومن يعيشون خارجها".

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن بريطانيا شهدت ‎"التنكيس النصفي لأعلام المنازل الملكية والمباني الحكومية حدادًا على وفاة السلطان قابوس".

بينما أعلنت مصر، والأردن، وقطر، والكويت، والإمارات، والبحرين، ولبنان، وموريتانيا، السبت الحداد 3 أيام.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، اليوم، "نعي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد ببالغ الحزن والأسى المغفور له السلطان قابوس".

وأكد أمير قطر أن "السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور كان قائدا عظيما اتسم بالحكمة والاعتدال والاتزان وبعد النظر، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى الحوار ونبذ العنف والتطرف".

وأمر أمير قطر بإعلان الحداد في الدولة لمدة ثلاثة أيام.

هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية كما للأشقاء في عمان .. ببالغ الأسى تلقينا في قطر نبأ رحيل السلطان قابوس إلى رحمة الله تعالى تاركا وراءه بلدا ناهضا وإرثا عظيما يعتز به الجميع. إنه فقد كبير للأمتين العربية والإسلامية .. نعزي الشعب العماني الشقيق ونسأل الله لجلالته الفردوس الأعلى — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 11, 2020

ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، الذي وافته المنية الجمعة.

وأبنت الرئاسة المصرية، السلطان الراحل بالقول وفق بيان "فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة".

بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة.

ادخله الله فسيح جناته والهم اسرته الصبر والسلوان. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 11, 2020

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، نعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر المغفور له، بإذن الله، السلطان العماني قابوس بن سعيد.

وأمر الملك عبد الله الثاني، بإعلان الحداد على قابوس بن سعيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم.

كما أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعطيل جميع الدوائر الحكومية لـ3 أيام اعتبارا من اليوم حدادا على وفاة السلطان قابوس، وفق ما نقله إعلام محلي.

كما نعي الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات، السلطان قابوس، آمرا بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وأعلن ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى، الحداد على روح الفقيد الراحل لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل المملكة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وفي رسالة تعزية، قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، إن "سيرة حكم السلطان الحافلة بالإنجازات الحية على مدى خمسين عاما كانت شاهدة بلا شك على رؤيته الثاقبة لنهضة بلاده.

وأضافت وفق بيان "كما كانت شاهدة على حكمته المعهودة في اتخاذ المواقف السليمة في الأزمات التي مرت بالأمة العربية والإسلامية خلال تلك الحقبة التي ستتناقلها الأجيال القادمة بكثير من التقدير والعرفان".

كما كلّف رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون الوزير الأول عبد العزيز جراد بالتوجه للعاصمة مسقط لتقديم تعازيه في وفاة قابوس، حسب إعلام محلي.

وحسب الرئاسة التونسية، يغادر الرئيس قيس سعيّد، الأحد، إلى سلطنة عُمان لتقديم واجب العزاء.

بدوره، بعث ملك المغرب محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى السلطان هيثم بن طارق.

وفي بيان لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" نعى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، السلطان قابوس.

وقال في برقية تعزية، إن للسلطان قابوس "أدواراً مشهودة في الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة، والوقوف مع نضال الشعب الفلسطيني المشروع لانتزاع حقوقه وتحرير أرضه وتحقيق استقلاله".

وفي السياق ذاته، قال وزير خارجية إيران جواد ظريف، في تغريدة إن "رحیل السلطان قابوس خسارة للمنطقة".

وأضاف "نحن إذ نعزي جارتنا العزیزة عمان بهذا المصاب، نهنئ اختیارها هیثم بن طارق، سلطانا لها، آملین أن تتنامی علاقاتنا بسلطنته کما عهدناه سابقا والمستقبل یستلهم من الماضي".

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في رسالة تعزية "كان السلطان قابوس زعيما عظيما عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا. أصبحت سلطنة عمان تحت قيادته دولة مركزية ومتقدمة".بينما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري الحداد 3 أيام بحيث تنكس حدادا الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ونعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، السلطان قابوس قائلا إنه "كان أخا وصديقا للبنان في المراحل كافة والظروف الصعبة التي مر بها مساندا قضاياه (..) برحيل السلطان قابوس يفقد العالم العربي رجل الحوار والحكمة والسلام".

وفي السياق ذاته أعلنت الرئاسة الموريتانية، السبت، عن حداد 3 أيام وعلى كافة امتداد التراب الوطني، وفق بيان.

وبعث الرئيس العراقي برهم صالح، برقية تعزية الى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، معزياً في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نعى ببالغ الحزن والأسى سلطان عمان وأعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

وقال نائب رئيس الجمهورية السابق في مصر محمد البرادعي عن السلطان قابوس "كان مثالا نادرا في الإيمان بأهمية الحوار والحلول السلمية والتسامي فوق الخلافات الضيقة؛ كان وسيطا نزيها في تقريب وجهات النظر في الكثير من مشاكل المنطقة والعالم. حول بلاده الى نموذج للتنمية البشرية ومركز استقرار في منطقة تعج بالإضطرابات. رحم الله السلطان قابوس".

كان مثالا نادرا في الإيمان بأهمية الحوار والحلول السلمية والتسامى فوق الخلافات الضيقة؛ كان وسيطا نزيها فى تقريب وجهات النظر فى الكثير من مشاكل المنطقة والعالم. حول بلاده الى نموذج للتنمية البشرية ومركز استقرار فى منطقة تعج بالإضطرابات.رحم الله السلطان قابوس #ديوان_البلاط_السلطان — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 11, 2020

وعلى المستوى الخارجي، وصفت السفارة الأمريكية في مسقط السلطان قابوس بأنه "أحد أعظم القادة في العالم".

ووري جثمان السلطان العماني قابوس بن سعيد، الثرى، السبت، غداة وفاته عن عمر ناهز 80 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة في العاصمة مسقط.

وفي وقت سابق السبت، أدى ابن عم السلطان الراحل، وزير الثقافة، هيثم بن طارق آل سعيد، اليمين القانونية، سلطانا لعُمان، بموجب النظام الأساسي للدولة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة ابن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر قارب 80 عاما، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، دون تسمية لوريث العرش.

وأعلن الديوان "الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".