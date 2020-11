البنتاغون: سفينة روسية كادت أن تصطدم بمدمرة أمريكية في بحر العرب (فيديو)

اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية البحرية الروسية بالتصرف "بشكل عدائي" في بحر العرب بعد أن كادت إحدى سفنها تصطدم بسفينة حربية أمريكية.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيان له الجمعة إن سفينة تابعة للبحرية الروسية "اقتربت بشدة" من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في شمال بحر العرب.

وأوضح الأسطول الخامس إن المدمرة الأمريكية فراغوت أطلقت خمسة أصوات تحذيرية، حسب القانون الدولي للبحار، وطلبت من السفينة الروسية تغيير مسارها.

وقال البيان "رفضت السفينة الروسية في بادئ الأمر لكنها غيرت مسارها في نهاية المطاف وابتعدت السفينتان عن بعضهما بعضا".

وأضاف البيان إن "التأخر في بادئ الأمر للامتثال للقوانين الدولية أثناء اقترابها (السفينة الروسية) بشكل عدائي زاد من خطر وقوع تصادم".

ودعا البيان "السفن التابعة لكل الدول على العمل بالتوافق مع القوانين البحرية الدولية المعترف بها".

ونشر الأسطول الخامس مقطعين للحادث، يظهر أحدهما اقتراب السفينة الروسية بسرعة من مؤخرة المدمرة الأمريكية.

واستمرت السفينة الروسية في الاقتراب إلى أن أصبحت على بعد عشرات الأمتار من المدمرة الأمريكية.

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020