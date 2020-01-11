البث الحي
سياسة

البنتاغون: سفينة روسية كادت أن تصطدم بمدمرة أمريكية في بحر العرب (فيديو)

10/1/2020

اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية البحرية الروسية بالتصرف "بشكل عدائي" في بحر العرب بعد أن كادت إحدى سفنها تصطدم بسفينة حربية أمريكية.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيان له الجمعة إن سفينة تابعة للبحرية الروسية "اقتربت بشدة" من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في شمال بحر العرب.

وأوضح الأسطول الخامس إن المدمرة الأمريكية فراغوت أطلقت خمسة أصوات تحذيرية، حسب القانون الدولي للبحار، وطلبت من السفينة الروسية تغيير مسارها.

وقال البيان "رفضت السفينة الروسية في بادئ الأمر لكنها غيرت مسارها في نهاية المطاف وابتعدت السفينتان عن بعضهما بعضا".

وأضاف البيان إن "التأخر في بادئ الأمر للامتثال للقوانين الدولية أثناء اقترابها (السفينة الروسية) بشكل عدائي زاد من خطر وقوع تصادم".

ودعا البيان "السفن التابعة لكل الدول على العمل بالتوافق مع القوانين البحرية الدولية المعترف بها".

ونشر الأسطول الخامس مقطعين للحادث، يظهر أحدهما اقتراب السفينة الروسية بسرعة من مؤخرة المدمرة الأمريكية.

واستمرت السفينة الروسية في الاقتراب إلى أن أصبحت على بعد عشرات الأمتار من المدمرة الأمريكية.

 

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الاتهامات الأمريكية "لا تتطابق مع الواقع".

وأوضحت الوزارة في بيان أن سفينة البحرية الأمريكية قطعت مسار السفينة الروسية في تصرف "غير احترافي" و"انتهاك متعمد لمعايير أمن الملاحة الدولية التي تهدف إلى تجنب الاصطدامات".

وقال البيان إن الطاقم الروسي "تصرف باحتراف بمناورة منعت الاصطدام" مع المدمرة الأمريكية.

وذكرت الوكالات الروسية ان السفينة الروسية هي "إيفان خورس" من أسطول البحر الأسود، وهي سفينة مخصصة لجمع المعلومات الاستخباراتية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
المزيد من سياسة

خوفا من الدور التركي.. ماكرون يطالب بإشراف دولي في كاراباخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)