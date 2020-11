إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بالخطأ"

قال الجيش الإيراني في بيان اليوم السبت إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت الأسبوع الماضي حلقت قرب موقع عسكري حساس تابع للحرس الثوري وأُسقطت دون قصد نتيجة خطأ بشري.

وأوضح البيان أنه ستتم إحالة الأطراف المسؤولة إلى الإدارة القضائية داخل الجيش وستتم محاسبتها.

وكانت إيران،قد نفت لعدة أيام أن صاروخا أسقط الطائرة، لكن الولايات المتحدة وكندا ذكرتا، نقلاً عن معلومات استخباراتية، أنهما تعتقدان أن إيران أسقطت الطائرة.

وتحطمت طائرة الركاب أوكرانية من طراز (بوينغ 737) يوم الأربعاء الماضي في إيران عقب إقلاعها مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020