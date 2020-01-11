إحداها أسقطتها إسرائيل في سيناء.. أبرز حوادث إسقاط طائرات مدنية بصواريخ

اعترفت إيران، بإسقاط الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب مطار الخميني في طهران الأربعاء وقالت إنها حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة وأُسقطت نتيجة خطأ بشري.
وفيما يلي تذكير بأبرز حوادث إسقاط طائرات مدنية بصواريخ حول العالم خلال أربعين عاماً:
وتوصل المحققون الدوليون في مايو/ أيار 2018 إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ بوك السوفياتي انطلق من اللواء 53 الروسي للدفاع الجوي في كورسك، في جنوب غربي روسيا.
وفي يونيو/حزيران عام 2019، اتهم المحققون ثلاثة روس وأوكرانيا في هذه القضية، ومن المقرر ان تبدأ محاكمتهم في مارس/ آذار العام الحالي 2020 في هولندا، ويتوقع أن تجري محاكمتهم غيابياً.
وكانت الطائرة تقل فريق مهندسين وتقنيين من بيلاروسيا توجهوا إلى الصومال لإصلاح طائرة ضربت بصاروخ قبل أسبوعين.
وقتل 78 شخصاً، معظمهم من الإسرائيليين، في الحادث، وبعد أسبوع، أعلنت كييف أن الكارثة وقعت بإطلاق صاروخ عن طريق الخطأ.
وقال فريق الفرقاطة (يو إس إس فينسين) إنه اعتقد أن الطائرة كانت مقاتلة إيرانية تحلق لأهداف عدائية، وتلقت إيران من الولايات تعويضاً بقيمة 101,8 مليون دولار.
ولم تعترف موسكو بمسؤوليتها عن تحطم الطائرة إلا بعد خمسة أيام، وتحت ضغط دولي وإدانة من مجلس الأمن الدولي.
شهد عام 1973 وفي 21 فبراير/شباط، إسقاط الطيران الحربي الاسرائيلي لطائرة (بوينغ 727) تابعة للخطوط الجوية الليبية، في رحلة بين طرابلس والقاهرة فوق صحراء سيناء.
وقتل 108 من بين 113 شخصاً كانوا على متنها، وتم اعتراض الطائرة التي ضلت طريقها فوق شبه جزيرة سيناء التي كانت تحتلها إسرائيل آنذاك، وقالت السلطات الإسرائيلية إن طاقم الطائرة رفض الهبوط.
وأقلعت الرحلة 114 التابعة للخطوط الجوية الليبية، من مطار طرابلس، في طريقها إلى مطار القاهرة، وبعد دخولها الأجواء المصرية، ثارت عاصفة ترابية مما أجبر طاقم القيادة على ترك القيادة والاعتماد على الطيار الآلي، الذي أدخلهم أجواء شبه جزيرة سيناء المصرية.
وكانت سيناء في ذلك الوقت محتلة من قبل إسرائيل، فهاجمتها مقاتلتان إسرائيليتان وأطلقت إحداهما صاروخا باتجاه الطائرة الليبية وأسقطت فوق صحراء سيناء، ولم ينج من الطائرة إلا خمسة أشخاص فقط، بينما قتل 108 آخرون.
وكان من بين ركاب الطائرة المذيعة المصرية الشهيرة سلوى حجازي، إضافة إلى وزير الخارجية الليبي الأسبق صالح بويصي.