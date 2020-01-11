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سياسة

أسرة محمد مرسي تنعى السلطان قابوس: أحسن عزاءنا رغم الحصار

الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
11/1/2020

نعت أسرة الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، سلطان عمان قابوس بن سعيد، الذي توفي مساء أمس الجمعة، وقدمت الأسرة تعازيها للشعب العماني.

وفي بيان للأسرة نشره أحمد، النجل الأكبر لمرسي، السبت، على صفحته بموقع تويتر، قال: "تتقدم أسرة الرئيس محمد مرسي رحمه الله للشعب العماني وللأسرة الحاكمة بخالص العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان".

وأضاف البيان: "لقد أحسن عزاءنا والشعب المصري في وفاة الوالد رحمه الله رغم ما فرض من تضيق وحصار علينا.. عظم الله أجر الشعب العماني وأخلف عليه بالخير والسداد".
ولم يكشف البيان عن تفاصيل هذه التعزية التي يعلن عنها لأول مرة.

وفجر الجمعة، أعلن الديوان السلطاني وفاة قابوس عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

​وحكم  قابوس سلطنة عمان لمدة 50 عاما منذ توليه السلطة عام 1970.

وأدى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، اليمين القانونية سلطانًا تاسعًا لعُمان، في انتقال سلسل للسلطة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد.
والسلطان الجديد هو ابن عم نظيره الراحل، ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741 م التي تتولى أسرته حكم البلاد، وتعد من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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