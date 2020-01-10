"فضيحة مدوية".. تفاعل كبير مع كشف علاقة بن زايد بقضايا فساد في ماليزيا

تفاعل المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع كشف جديد نشرته هيئة مكافحة الفساد الماليزية، أظهر دورا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في فضائح الفساد بماليزيا.

واعتبر المغردون ما كشفته ماليزيا يأتي ضمن "مسلسل فضائح فساد مستمر" وليس جديدا على الإمارات، مشيرين إلى أن محمد بن زايد "لم يترك دولة إلا وعاث فيها فسادا ودمارا".

ووصف الكاتب محمد الشنقيطي التسجيل الهاتفي الذي دار بين رئيس الوزراء الماليزي السابق ومحمد بن زايد "بالفضيحة المدوية" بعد كشفها لتفاهمات دارت بين الطرفين عن غسل أموال ورُشى ضخمة.

نص التسجيل الهاتفي الذي نشرته السلطة القضائية في #ماليزيا اليوم، وهو يشتمل على فضيحة مدوية طرفاها #محمد_بن_زايد ورئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق، وفيه تفاهم حول غسيل أموال ورشاوى ضخمة!!https://t.co/NoFun357dV — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) January 9, 2020

وقال مغردون إن الإمارات تحولت إلى ملاذ آمن للفاسدين حول العالم ومأوى لسارقي وناهبي أموال وثروات بلدنهم.

خلفيات

كانت تسجيلات مكالمات هاتفية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قد كشفت عن ضلوعهما في فضائح فساد في ماليزيا والتغطية على أخرى بالولايات المتحدة.

ونشرت هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا تسجيلا لمكالمتين هاتفيتين بين الرجلين بشأن عملية تبييض أموال في الولايات المتحدة، خاصة في الصندوق السيادي الماليزي للتنمية، المعروف اختصارا بـ"1 MDB".

وقالت رئيسة هيئة مكافحة الفساد الماليزية لطيفة كويا إن المكالمتين كانتا في 22 يوليو/تموز عام 2016.

للمزيد من التفاصيل: شاهد: تسجيلات هاتفية تكشف ضلوع محمد بن زايد في فضائح فساد في ماليزيا

#عاجل هيئة مكافحة الفساد بماليزيا تنشر مكالمة مسجلة بين ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء ماليزيا السابق بقضية فساد ولي عهد #امارة_أبوظبي_المارقة فساده عابر القارات ماخلى دولة إلا وعاث فيها الفساد والدمار — سِمىِّ آلَنّور 🇶🇦 (@ayoonalkoon_) January 9, 2020

تسريب تسجيل صوتي

محمد بن زايد و رئيس وزراء ماليزيا الاسبق

تتعليق بقضية غسيل اموال

بلاشت الفضائح تطلع#اهذري — بدر الحويان 2 🇯🇴🇯🇴 (@bader_ALhwayan) January 9, 2020

مكالمة تقدمها هيئة مكافحة الفساد بين رئيس وزراء #ماليزيا نجيب عبد الرزالق و محمد بن زايد في صفقات فساد بينهما.

وتذكر الهيئة ان مكالمات أخرى في صفقات فساد أخرى مع #السعودية قد تنشر لاحقا.

و #ما_خفي_أعظم

وكذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) January 9, 2020

https://twitter.com/JBRalthani/status/1215280164617228288?ref_src=twsrc%5Etfw