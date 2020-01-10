طالب إيغوري: والدي وشقيقي اختفيا بعد اعتقالهما بسبب دراستي في الأزهر (فيديو)

نشر الطالب الصيني من أقلية الإيغور إرشاد عبد الأحد مقطعا مصورا يطالب فيه بالكشف عن مصير والده وشقيقه بعد اعتقالهما منذ عام 2017.

وكان إرشاد قد توجه إلى مصر للدراسة في الأزهر الشريف منذ عام 2015.

وقال الطالب إن السلطات الصينية اعتقلت والده وشقيقه على خلفية دراسته فيالأزهر بعدما هرب إلى تركيا مع موجة ترحيل الطلاب الإيغور من مصر للصين على يد السلطات المصرية.

وطالب إرشاد المتابعين بتوصيل صوته للعالم حتى يعلم ماذا حدث لأهله.

اسمي ارشاد عبد الأحد أعتقل ابي وأخي في عام 2017،منذ ثلاث سنوات لا أعرف حالهم ولا أعرف هل هم على قيد الحياة أم لا😭 سبب إعتقالهم بتهمة أني درست الإسلام في الأزهر الشريف. ساعدوني بمشاركة هذا حتى يصل صوتي إلى العالم🤲🏻#تركستان_الشرقية #مسلمي_الإيغور #Uyghurs #الصين_تقتل_المسلمين pic.twitter.com/WgA3SINtJT — erxad-abdulehed (@SerhanErxad) January 8, 2020

وفي يوليو/تموز 2017 قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السلطات المصرية اعتقلت عشرات الطلبة من أقلية الإيغور الدارسين في جامعة الأزهر.

وجاءت الاعتقالات بناء على طلب من الحكومة الصينية لترحيل هؤلاء الطلبة، حسب بيان للمنظمة آنذاك.

وعام 2017 قال طلبة وناشطون من الإيغور إن الشرطة داهمت مطعمين يتردد عليهما الطلبة في القاهرة واعتقلت نحو 30 شخصا.

وتشكو جماعة الإيغور المسلمة، من قمع ثقافي وديني، وتمييز تتهم الصين بممارسته بحقهم.

وفي أغسطس/آب 2018 أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من قومية الإيغور، بينما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون نسمة، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.