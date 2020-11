زيارة تاريخية لحمدوك إلى معقل حركة متمردة جنوب كردفان

زار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مدينة (كاودا) بولاية جنوب كردفان حيث قاتل متمرّدون على مدى سنوات قوات الرئيس المخلوع عمر البشير.

ووعد حمدوك، خلال زيارة له هي الأولى من نوعها لمسؤول حكومي منذ نحو عشر سنوات، بتحقيق السلام في مناطق النزاع في السودان.

وتأتي زيارة حمدوك في وقت تجري محادثات منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول في جوبا، بين الحكومة السودانية الجديدة والمتمردين الذين قاتلوا قوات النظام المخلوع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

كتب حمدوك على تويتر أنه يرغب في "الاستماع إلى أهلنا في كاودا وتقديم حلول طال انتظارها من أجل إنهاء الصراع هو أمر أساسي لتحقيق السلام المستدام".

ووصف هذه الخطوة بـ"اللحظة التاريخية المهمة" التي "نعترف فيها جميعاً بدورنا الفردي والوطني من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان".

وبعدما أشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن "المساعدات الإنسانية ظلت غائبة عن كاودا" قال "لأننا ندرك تمامًا أهمية مواصلة تقديم المساعدات للمحتاجين سمحنا لمنظمات العون الإنساني بتقديم العون لأهلنا هناك وفي كل انحاء البلاد، وسنستمر في ذلك لأننا نرى أن هذا يُعد حقًا إنسانياً للجميع".

رافق دبلوماسيون أجانب وصحفيون رئيس الوزراء السوداني في زيارته.

ورأى السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق الذي زار كاودا، أنها زيارة تاريخية تهدف إلى إعادة الثقة وتحسين المساعدة الإنسانية وتؤشر إلى آفاق جيدة لاتفاق سلام.

ومنذ تولي الحكومة الانتقالية مهامها، جعل حمدوك من السلام في دارفور (غرب) وجنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) أولوية له بعد نزاعات أسفرت عن سقوط مئات الآلاف من القتلى ونزوح ملايين الناس منذ سنوات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أثناء استقبال جماهيري من أهالي مدينة "كاودا" بولاية جنوب كردفان معقل الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.

وأعرب الوفد الإعلامي المرافق لحمدوك عن تأثره الشديد بالترحيب غير المسبوق، وسط خطاب مرحب بالثورة السودانية من قبل عبد العزيز الحلو.

The Troika members: Norway, the United Kingdom and the United States, commend Prime Minister Abdalla Hamdok and Sudanese People’s Liberation Movement/Army-North Chairperson Abdalaziz Al-Hilu for their historic meeting in Kauda, Sudan, on 9 January 2020. https://t.co/wTyrd747cA pic.twitter.com/VUy3ugVzi5

Joined PM Hamdok on today’s historic visit to Kauda. First visit by a Government delegation since 2011. Signals rebuilding of trust, improvement in humanitarian assistance and good prospects for a peace deal. UK accompanied to show solidarity and support which will continue. pic.twitter.com/6T3yzCwTvs

— Irfan Siddiq (@IrfanUKAmb) January 9, 2020