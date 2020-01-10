إيران تعلق على فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ (فيديو)

قالت إيران إنها تستطيع التأكيد أن طائرة بوينغ الأوكرانية التي تحطمت يوم الأربعاء بالقرب من مطار الخميني في طهران لم تصب بصاروخ.

وأوضح رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده أن "هناك أمر واحد مؤكد هو أن هذه الطائرة لم تصب بصاروخ".

وأشار زاده خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إلى أن الصندوق الأسود قد يكون أصيب بخلل فني، ولكن يمكن الاستفادة منه.

وقال المسؤول الإيراني، إن الأمر قد يستغرق "عاما أو عامين" لاستكمال التحقيق بشأن تحطم الطائرة الذي أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

أبرز ما جاء في حديث المسؤول الإيراني:

من المهم استخراج المعلومات من الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، ويجب عدم استباق نتائج تحليل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية.

شبّ حريق لمدة دقيقتين في الطائرة قبل تحطمها وقائد الطائرة المنكوبة طلب من برج المراقبة العودة لمطار طهران قبل سقوط الطائرة.

إذا كان لدى الأمريكيين ما يثبت إسقاط الطائرة بصاروخ فليقدموه.

لو كانت الطائرة الأوكرانية ضربت بصاروخ لانتشر حطامها على مساحة واسعة.

طلبنا من السويد وكندا ودول أخرى المساعدة في التحقيق وهو ما يؤكد صدقنا، ونحتاج إلى وقت لتحليل ما حدث وقد تم تشكيل 12 لجنة للقيام بذلك.

خلفيات

السلطات الإيرانية ردت على فرضية إصابة الطائرة بصاروخ، وأكدت أنها شائعات وقالت إدارة الطيران المدني في إيران إنه جرى بحث موسع في منطقة سقوط الطائرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يثير الشك.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال الخميس إن العديد من المصادر الاستخباراتية بما فيها الكندية، تشير إلى أن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ أرض-جو إيراني.

وأوضح في مؤتمر صحفي بالقول "لدينا معلومات من مصادر متعددة، بما فيها مصادر من حلفائنا ومن أجهزتنا.. تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض-جو إيراني.. ربما لم يكن الأمر متعمدا".

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن لديه "شكوكا" بشأن أسباب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في حين تقول وسائل إعلام أمريكية إ أجهزة الاستخبارات تزداد قناعة بأن الطائرة أسقطت خطأ بصاروخ إيراني.

من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون" إن هناك أدلة على أن الطائرة أُسقطت بصاروخ أرض-جو ربما أطلق دون قصد".