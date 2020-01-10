أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، قائلة إنها تأتي ردا على الهجمات الصاروخية التي شنتها على قاعدتين أمريكيتين في العراق قبل أيام.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع وزير الخارجية مايك بومبيو إن العقوبات تشمل قطاعات التشييد والتعدين والصناعة والمنسوجات.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن العقوبات تشمل أيضا عدداً من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم شخصيات مقربة من مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، لهم علاقة بالهجمات الصاروخية التي شنتها إيران قبل أيام على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي:

منوشن: العقوبات الجديدة على إيران نتيجة لهجماتها على قوات التحالف في العراق.

منوشن: هناك عقوبات ضد 8 مسؤولين كبار في إيران وكانت لهم علاقة بالهجمات الصاروخية الأخيرة.

منوشن: العقوبات تشمل قطاعات البناء والتصنيع والنسيج والمناجم.

منوشن: سيتم إعلان عقوبات إضافية على إيران إذا ما كان ذلك ضروريا.

منوشن: الرئيس الأمريكي كان واضحا بأن العقوبات الاقتصادية ستستمر ضد إيران.

بومبيو: العقوبات شملت قائد قوات الباسيج ومسؤولين آخرين مرتبطين بالهجمات الأخيرة.

بومبيو: كان لدينا معلومات تفيد بأن هناك هجمات وشيكة تتضمن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد.

بومبيو: تلقينا معلومات محددة عن تهديد وشيك من إيران يشمل السفارات الأمريكية.

بومبيو: لا شك في أن إيران كانت تنوي قتل جنود أمريكيين في الهجوم الصاروخي على قاعدتين عراقيتين.

بومبيو: الرئيس يعتمد على المعلومات المخابراتية منذ توليه للمنصب.

بومبيو: قاسم سليماني كان خطرا وشيكا وكان علينا أن نقلل المخاطرة على حياة الشعب الأمريكي.

بومبيو: مستعدون للحوار بشأن هيكلة القوات الموجودة في العراق.

بومبيو: الهدف من العقوبات تجفيف الموارد التي يعتمد عليها النظام الإيراني.

بومبيو: الإدارة الأمريكية السابقة مكنت الإيرانيين من وضع أيديهم على عدد من الموارد.

بومبيو: أعتقد أن رد الفعل الذي قام به الرئيس كان مناسبا ونحن ماضون في العقوبات.

بومبيو: على الأرجح، أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني ويجب استكمال التحقيقات بصورة شفافة.