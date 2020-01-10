آخر كلماته "لا إله إلا الله".. وفاة داعية أثناء إلقاء موعظة في زفاف بالكويت [فيديو]

توفي الشيخ محمود عبد اللطيف الشهير بـ"أبو خطاب"، أحد الدعاة الفلسطينيين المقيمين في دولة الكويت أمس الخميس، أثناء إلقائه كلمة خلال زفاف أحد الشباب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة وفاة أبو خطاب، أثناء عظته وسط جمع كبير من المدعوين.

وكان الداعية يتحدث عن فضل الزواج وحقوق الزوج والزوجة، وفجأة قال "لا إله إلا الله" ثم انقطع عن الكلام وغاب عن الوعي، ليتضح فيما بعد وفاته عن عمر ناهز 83 عاماً.

وقال مغرد معلقا على المقطع "إن الداعية، رحمه الله، هو العم الطيب المبارك محمود عبد اللطيف عبد الباقي أبو خطاب فلسطيني، وهو مقيم في دولة الكويت الشقيقة منذ 50 عاماً، رحمه الله وتقبله في الصالحين".

وبحسب وسائل إعلام فإن أبو خطاب من قرية بلعا في طولكرم، وهو من مؤسسي لجنة زكاة العثمان في الكويت منذ أكثر من 47 سنة.

وابن عدد من المدونين والنشطاء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الداعية أبو خطاب داعين له بالرحمة والمغفرة.

سبحان الله !

توفي الأخ

محمود عبداللطيف أحمد عبدالباقي ( ابوخطاب) – من موظفي لجنة زكاة العثمان – #الكويت

وهو يلقي محاضرة

انتبه لآخر ما ذكر .. عن النبي ﷺ ! وآخر ما نطق به .. اللهم إنَّا نسألك ميتة سوية وحسن خاتمة pic.twitter.com/4jQQEYObXd — د. فرحان بن عبيد (@Dr_Farhan_Obaid) January 9, 2020

إنا لله وإنا إليه راجعون

تُوفي الداعية أبو خطاب قبل قليل أثناء كلمة له في خِطبة أحد الشباب؛

سبحان من وَفَّقه لنطق الشهادة …

هنيئاً له على هذه الخاتمة.#الكويت pic.twitter.com/Wnirhjlky5 — معاوية العايش (@moawya2016) January 9, 2020

https://twitter.com/Omar_Madaniah/status/1215379706352148481?ref_src=twsrc%5Etfw

توفي قبل قليل العم (أبوخطاب)..

أحد الصالحين المصلحين من أهل فلسطين في الكويت، وقبضه الله عزَّ وجلَّ وهو يلقي درسا على الناس .. وختم كلامه بـ لا إله إلا الله.. ثم قبضت روحه..

رحمه الله تعالى وغفر له..

ما أجملها من خاتمة #رحم_الله_أبا_خطاب pic.twitter.com/p2cqXzoZ8I — Salem Eid 🇰🇼 (@boabdullah707) January 9, 2020

https://twitter.com/montherq1/status/1215372253271134208?ref_src=twsrc%5Etfw