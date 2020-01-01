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مقتل 8 مدنيين بينهم 4 أطفال في قصف النظام لمدرسة في إدلب [فيديو]

1/1/2020

قتل 8 مدنيين بينهم 4 أطفال، الأربعاء، جراء قصف شنه النظام السوري على مدرسة بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وفي أول أيام العام الجديد 2020، استهدف نظام بشار الأسد بقنبلة عنقودية، مدرسة في بلدة سرمين التابعة لمدينة سراقب، جنوبي إدلب.

وأفادت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، بأن القصف الذي استهدف مدرسة "سلامة عبود" أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم 4 أطفال.
وبثت "الجزيرة مباشر" الصور الأولى من قصف قوات النظام السوري للمدرسة والأحياء السكنية بالقرب منها.  

بقايا صاروخ يحمل قنابل عنقودية سقط وسط بلدة سرمين بالقرب من مدرسة التعليم الاساسي شرق إدلب (الجزيرة مباشر)

ومع مواصلة فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في مكان القصف، تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

وشهدت الآونة الأخيرة موجة جديدة من هجمات النظام وداعميه، أسفرت عن نزوح أكثر من 264 ألف مدني عن إدلب إلى مناطق قريبة من الحدود التركية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب تقارير ميدانية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت خفض التصعيد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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