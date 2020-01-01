ليبيا: حكومة الوفاق تشكر قطر والسودان و"المغرب العربي" على دعمها لها

تقدمت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، الأربعاء، بالشكر لكل من دول المغرب العربي وقطر والسودان بالجامعة العربية، على خلفية اجتماع طارئ لها بشأن ليبيا.

وقالت خارجية حكومة الوفاق في تدوينة عبر فيسبوك "وزير الخارجية محمد سيالة يعرب عن تقديره لدولتي قطر والسودان ووزراء خارجية دول المغرب العربي على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية".

ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر عن ذلك الدعم، ومن المعروف أن دول المغرب العربي تضم بجانب ليبيا كلا من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وفي اجتماع طارىء على مستوى المندوبين حول ليبيا بمقر الجامعة بالقاهرة أمس الثلاثاء، اتهم صالح الشماخي، مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، الأخيرة بأنها "تكيل بمكيالين" في الملف الليبي.

وانتهى الاجتماع العربي الطارئ، إلى "التأكيد مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية"، ورفض ما وصفه بـ"التدخل الخارجي أيا كان نوعه".

وينازع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ويشن منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

ومصر من أشد الدول دعما لحفتر، بينما تدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

وتكثف مصر نشاطها الدبلوماسي منذ توقيع تركيا اتفاقين مع حكومة الوفاق الوطني الشهر الماضي، أحدهما حول التعاون الأمني والعسكري والآخر حول الحدود في شرق البحر المتوسط.