قتلى بغارة لحفتر جنوب طرابلس والوفاق تأسر 25 من مسلحيه (فيديو)

بثت قوة حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق الليبيبة المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء، لقطات وصورًا لعتاد عسكري استولت عليه من مسلحين تابعين للواء المتقاعد خليفة حفتر، تم أسرهم.

وقالت قوة الحماية عبر فيسبوك، إنه "تم أسر مجموعة مكونة من 25 مسلحًا، وغنم ثلاث سيارات مع أسلحة خفيفة وذخائر، في عملية نوعية صباح اليوم".

وذكرت "عملية بركان الغضب" التابعة لقوات الوفاق، أن قوة الحماية ألقت القبض على مسلحي حفتر، عندما حاولوا التسلل باتجاه أحياء العاصمة طرابلس، صباح اليوم.

وأكدت في بيان عبر فيسبوك، أن بين المسلحين الذين ألقي القبض عليهم، مرتزقة، وأنهم استسلموا جميعًا بعد محاصرتهم بكامل أسلحتهم وعتادهم.

وفي بيان آخر، أكدت عملية بركان الغضب، سقوط 3 قتلى من المدنيين كحصيلة أولية لقصف الطيران الحربي الداعم لحفتر، لمنطقة السواني جنوب طرابلس.

وقالت إن القصف استهدف ورشة ومخزن حديد، وإن الضحايا الثلاث هم مالك المصنع وابنه وسائق.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وأجهض الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق دولية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.