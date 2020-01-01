فيديو صادم: تحرش جماعي بفتاة في المنصورة في مصر

أثار فيديو صادم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يوثق لحظة تحرش جماعي بفتاة أثناء الاحتفالات برأس السنة في المنصورة، ردود فعل غاضبة.

ويظهر الفيديو الذي قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه جرى تصويره أمام محل شهير بوسط مدينة المنصورة وأمام بوابة الجامعة بدلتا مصر عمليات تحرش جماعي عنيف بفتاة.

وحاول مجموعة من الشباب إنقاذ الفتاة بوضعها داخل إحدى السيارات لحمايتها بعد أن تعالت صراختها مستغيثة.





https://twitter.com/Ahmedaboud21/status/1212466738379526149?ref_src=twsrc%5Etfw

امن وسلامه اولادك احد اسباب الخوف عليهم فى مصر ومشهد زى فتاة المنصورة يخلى كل اب وام يراجع نفسه — بنت سلطح بابا (@imyy38) January 1, 2020

ڤيديو فتاة المنصورة مرعب بشكل لا يُحتمل لما يبقى فوق ال٢٠٠ سعران بيتسابقوا على نهش بنت يبقى فى حاجه غلط

لما الناس تقف تتفرج و تصور بدل ما تدخل و تمنع المصيبة يبقى فى حاجه غلط

عندنا أزمة رجوله و نخوه ف مصر بجد احنا ف كارثه عظمى #رعب — Yuyu 🇪🇬 (@YooyooShrief) January 1, 2020