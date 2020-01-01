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سياسة|مصر

فيديو صادم: تحرش جماعي بفتاة في المنصورة في مصر

1/1/2020

أثار فيديو صادم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يوثق لحظة تحرش جماعي بفتاة أثناء الاحتفالات برأس السنة في المنصورة، ردود فعل غاضبة.

ويظهر الفيديو الذي قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه جرى تصويره أمام محل شهير بوسط مدينة المنصورة وأمام بوابة الجامعة بدلتا مصر عمليات تحرش جماعي عنيف بفتاة.

وحاول مجموعة من الشباب إنقاذ الفتاة بوضعها داخل إحدى السيارات لحمايتها بعد أن تعالت صراختها مستغيثة.

 

 


 

https://twitter.com/Ahmedaboud21/status/1212466738379526149?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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